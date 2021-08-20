Названы негативно влияющие на микробиом кишечника продукты

Немецкие исследователи назвали три вида продуктов, способных негативно повлиять на микробиом кишечника. Эксперты пояснили, чем лучше заменить популярные, но опасные яства.

Пища, потребляемая человеком, оказывает большое влияние на состояние органов и системы его организма. В том числе, та или иная еда может как принести пользу, так и вызвать отравление. По мнению медиков из Германии, существует три продукта, портящих микробиом кишечника, в первую очередь, это различные виды сахара. Это способствует лучшему размножению бактерий, среди которых есть и вредные для здоровья.

Томас Фрилинг советует также отказаться от вяленых, копченых и обработанных колбас. Они содержат большое количество канцерогенных ингредиентов, вызывая патологии развития кишечника. Регулярное употребление данного типа мясной продукции способствует развитию злокачественных новообразований.

Не принесут пользы и при этом сильно навредят и плохие жиры, поскольку они излишне нагружают кишечник. Данными веществами богаты маргарин, майонез, а также сало, которые по возможности лучше исключить из ежедневного рациона.

Для того, чтобы принести максимальную пользу ЖКТ, следует включить в меню бобовые, например, чечевицу, фасоль, нут или горох. Также много полезной для пищеварения клетчатки в шпинате, моркови, савойской капусты. Принесут много пользы микробиому кишечника и черный хлеб, картофель в мундире, рыба, мякоть фруктов и бананы.

Источник: ufacitynews.ru