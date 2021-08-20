 

Названы негативно влияющие на микробиом кишечника продукты

20.08.2021, 14:58, Разное
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Немецкие исследователи назвали три вида продуктов, способных негативно повлиять на микробиом кишечника. Эксперты пояснили, чем лучше заменить популярные, но опасные яства.
Пища, потребляемая человеком, оказывает большое влияние на состояние органов и системы его организма. В том числе, та или иная еда может как принести пользу, так и вызвать отравление. По мнению медиков из Германии, существует три продукта, портящих микробиом кишечника, в первую очередь, это различные виды сахара. Это способствует лучшему размножению бактерий, среди которых есть и вредные для здоровья.

Томас Фрилинг советует также отказаться от вяленых, копченых и обработанных колбас. Они содержат большое количество канцерогенных ингредиентов, вызывая патологии развития кишечника. Регулярное употребление данного типа мясной продукции способствует развитию злокачественных новообразований.

Не принесут пользы и при этом сильно навредят и плохие жиры, поскольку они излишне нагружают кишечник. Данными веществами богаты маргарин, майонез, а также сало, которые по возможности лучше исключить из ежедневного рациона.

Для того, чтобы принести максимальную пользу ЖКТ, следует включить в меню бобовые, например, чечевицу, фасоль, нут или горох. Также много полезной для пищеварения клетчатки в шпинате, моркови, савойской капусты. Принесут много пользы микробиому кишечника и черный хлеб, картофель в мундире, рыба, мякоть фруктов и бананы.

Источник: ufacitynews.ru



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