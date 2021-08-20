Акция “Миллион призов” повысит явку на выборах – эксперт

В период пандемии коронавируса очень важно максимально сократить социальные контакты, чтобы уменьшить риск заражения. У жителей столичного региона есть уникальная возможность принять участие в выборах в Государственную Думу РФ максимально безопасно и комфортно. Помимо традиционного способа голосования москвичам с 17 по 19 сентября будет доступен онлайн-формат выборов на портале mos.ru.

Участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ) смогут стать счастливыми обладателями квартир, машин и денежных сертификатов в рамках московской акции “Миллион призов – #ВыбираемВместе”. По мнению экспертов, эта программа может повысить явку на выборах.

Так политический консультант Алексей Ярошенко подчеркнул, что акция сможет привлечь тех, кто изначально не собирался участвовать в выборах. Она также может переориентировать желающих посетить избирательные комиссии на дистанционный формат выборов, что крайне важно для безопасности граждан.

Эксперт отметил, что в некоторых странах уже применяются методы стимулирования граждан во время выборов. По его мнению, зачастую высокий уровень довольства жизнью и отсутствие проблем приводит к нежеланию людей участвовать в избирательном процессе.

Напомним, баллы, полученные в рамках акции “Миллион призов”, можно будет направить в благотворительные фонды либо потратить на покупку продуктов, одежды, украшений, лекарств или цветов.