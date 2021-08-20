 

Собянин рассказал о переформатировании ярмарочной торговли в Москве

20.08.2021, 14:52, Разное
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До 2011 года в Москве было множество ларьков, непрезентабельные палатки, люди стояли в очередях, рассказал Собянин. “С продуктами продавали все что угодно: одежду, белье, бытовые товары”, – напомнил градоначальник.

Возрождение ярмарочной торговли началось 10 лет назад. Власти столицы ограничили продажу промтоваров, дали места реальным сельхозпроизводителям, через портал госуслуг начался прием заявок на ярмарки выходного дня. “Процедура выделения мест стала четкой и прозрачной”, – подчеркнул мэр.

Строительство павильонов для круглогодичной торговли началось в 2016 году. У всех подобных сооружений – оригинальный дизайн, внутри работает вентиляция, созданы необходимые условия для хранения продуктов.

Градоначальник отметил, что места на столичных ярмарках предоставляются бесплатно. Это позволяет производителям продукции торговать напрямую, написал Собянин на своей странице “ВКонтакте”.

Спустя 10 лет в городе действуют 50 постоянных павильонов, объединенных под брендом “Московские ярмарки”. Название выбрали горожане путем голосования на портале “Активный гражданин”.

По словам Собянина, новые ярмарки стали точкой притяжения для жителей районов. Там можно не только совершить покупки, но и выпить кофе и провести время с детьми.

“До конца года планируем открыть еще семь таких круглогодичных ярмарок”, – сообщил градоначальник.

Напомним, что с апреля по декабрь для москвичей открыты рынки выходного дня. Там можно купить самую разнообразную продукцию – от рыбы и мяса до хлеба, овощей и ягод.



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