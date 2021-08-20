МИД возмутили обвинения Японии в «оккупации» южных Курил

Москва возмущена тем, что в Японии продолжаются беспочвенные обвинения в «оккупации» Россией южных Курил, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как указали в МИД, Москва обратила внимание на проведенные в Токио 15 августа официальные мероприятия по случаю так называемого «Дня поминовения павших в войне и мольбы о мире». Захарова отметила, что РФ с сожалением констатирует, что в очередной раз в выступлениях руководства Японии не нашлось слов раскаяния и признания ответственности за развязывание Второй мировой войны, агрессивных действий в отношении соседних стран.

«С возмущением отмечаем, что в Японии продолжают высказываться беспочвенные обвинения в адрес СССР и РФ в якобы противоправном характере вступления нашей страны в войну «в нарушение Советско-японского пакта о нейтралитете» и «нелегитимной оккупации» южных Курил. В связи с этим хотели бы напомнить, что объективную и единственно верную оценку событий и итогов Второй мировой войны можно найти в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года, материалах Токийского и Хабаровского судебных процессов», – добавила Захарова.

Кроме того, в привязке к дате 15 августа представители кабинета министров Японии совершили практикуемое ежегодно посещение святилища Ясукуни, где возносятся молитвы за «отдавших жизни за Японию воинов», среди которых и казненные по приговору Токийского трибунала военные преступники класса «А». «Подобные действия японских официальных лиц не могут не вызывать осуждения», – отметила Захарова.

Ранее ФСБ рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР. Так, в условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом в 1943 году Япония обучала своих военных террору и диверсиям на стратегически важных советских объектах – железных дорогах, линиях связи, аэродромах, применять яды против советских военных. Как следует из документов, японцы в конце Второй мировой войны готовились изощренно пытать военнопленных, для чего Генштаб Квантунской армии издал специальное наставление с описанием способов пыток.