 

Мнение: Разница между мигрантами в Европе и “понаехавшими” у нас

20.08.2021, 14:46, Разное
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Безусловно и одно и второе – и волнения негров в Штатах – организованны, управляемы, планируемы и есть часть крупного социального эксперимента, но есть "нюансы", ментально-исторические в т.ч.:

Несколько слов о том в чем разница между мигрантами в Европе и "понаехавшими" у нас:

https://nosikot.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bc%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%be/

Источник: Достало



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