 

Закатаем лето в банки: варим арбузный мед к зимнему чаепитию (малоизвестный народный рецепт)

20.08.2021, 14:32, Разное
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Зимой так хочется порадовать себя чем-то сладеньким к чаю. Если вы уже закрыли яблочное или грушевое повидло и находитесь в поиске новых интересных рецептов, приготовьте вкусную сладость из арбуза. Арбузный мед под названием нардек – это вкусное и полезное лакомство, которое идеально подходит к чаю. Представляет собой сгущенный сок арбуза, который по консистенции похож на жидкий мед. Готовится очень просто, потребуется только один ингредиент.

Начинаем готовить

Итак, приступим к приготовлению арбузного меда. Как было упомянуто выше, потребуется только один ингредиент – арбуз. Берите спелый и сочный плод. Он должен быть очень сладким, с сахаристой мякотью.

Разрежьте плод на две части. Для приготовления вам понадобится только мякоть. Отделите ее от корки. Это удобно делать обычной ложкой. Тщательно выберите все семечки.

Теперь мякоть нужно превратить в сок. Удобнее всего воспользоваться соковыжималкой. Просто пропустите сквозь нее мякоть, и получится идеально чистый сок.

Если соковыжималки нет, для получения сока подойдет обыкновенное сито. Продавите сквозь него мякоть и получите все тот же сладкий сок. Всего у вас должно получиться около 2,5 литра сока.

Начинайте уваривать

Сразу же приступайте к увариванию сока. Оставлять его на длительное время не нужно, особенно в жару, иначе он просто испортится.

Для варки арбузового меда идеально подходит мультиварка. В ней ничего не пригорает, и мед готовится намного проще. Нет мультиварки? Уваривайте в кастрюле на медленном огне, но следите, чтобы ничего не пригорело.

Итак, вылейте сок в мультиварку, выставьте температуру 95 градусов. Никакого сахарного песка, сиропа или пчелиного меда добавлять не нужно.

Уваривайте сок до тех пор, пока объем жидкости не уменьшится вдвое. То есть из двух с половиной литров у вас получится чуть больше литра меда.

Сок становится густоватым. Он приятно пахнет арбузом и сохраняет красивый розовый цвет.

Вкусное лакомство на зиму

Сразу же начинайте закатывать арбузный мед. Вам понадобится несколько банок, которые предварительно нужно простерилизовать. Плотно закройте наполненные банки крышками. Вот и все. Лакомство на зиму готово.

Арбузный мед можно подавать как сладость к чаю. Также он хорошо подходит для пропитки бисквитов и прочей выпечки.

Такой рецепт хорош тем, что в нем используются только натуральные составляющие – мякоть арбуза. Никаких дополнительных подсластителей нет, так как арбузный сок сам по себе достаточно сладкий.



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