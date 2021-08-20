 

“Ты здесь гулять не будешь”: в Санкт-Петербурге женщина выгнала с детской площадки сына иноагента

20.08.2021, 14:31, Разное
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В одном из жилых комплексов Санкт-Петербурга женщина выгнала с детской площадки 7-летнего сына физического лица, признанного иностранным агентом. О неблаговидном статусе жильца накануне сообщила администрация ЖК в общем чате.

На опубликованном видео неустановленная пока женщина бьёт ребёнка метлой по спине и говорит: “Ты здесь гулять не будешь”. Добившись, чтобы мальчик покинул детскую площадку, она затем вызвала полицию, однако прибывший наряд ребёнка уже не нашёл и никаких мер предпринимать не стал. Стражи порядка пообещали в ближайшее время провести разъяснительную беседу с родителями мальчика.

По данным “Фонтанки”, журналистам впоследствии удалось найти неравнодушную женщину. Она дала изданию короткое интервью, в котором заявила, что не жалеет о своём поступке.

“Таким детям не место на площадке, где есть и нормальные… Я имею в виду, что вот этого нам не надо, чтобы с нашими ребятами такие водились. Одному богу известно, чему их там в семье учат. То, что у нас власть добренькая пока и не сажает этих личностей заранее, пока они не натворили что-то, это ещё не значит, что вседозволенность… Я думаю, что у народа есть право на самооборону”, – сказала она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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