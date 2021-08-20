Первый выход после открытия памятника Диане: принц Гарри сыграл в поло в Аспене

В четверг, 19 августа, принц Гарри неожиданно появился на публике спустя полтора месяца после открытия мемориала принцессе Диане в Лондоне. Накануне герцог Сассекский был замечен в Аспене, штат Колорадо. Здесь внук королевы Елизаветы II принял участие в матче по поло, организованном благотворительной организацией Sentebale. Гарри является одним из учредителей Sentebale и не первый раз принимает участие в подобном мероприятии, в том числе и как игрок. Команда Гарри одержала победу и выиграла кубок благотворительного турнира Sentebale Polo Cup. Кстати, принц выступал под первым номером.

По окончанию матча герцог Сассекский сделал важное заявление. Гарри сообщил, что отдал 1,5 миллиона долларов из 20-ти, полученных в качестве аванса за будущие мемуары (они выйдут в начале 2022 года), на благотворительность.

Это одно из нескольких пожертвований, которые я планирую сделать благотворительным организациям, и я благодарен за то, что могу таким образом помочь детям и сообществам, которые в этом остро нуждаются, – сказал принц Гарри.

Принц Гарри в Аспене, 19 августа 2021 года

Напомним, организация Sentebale была учреждена принцем Гарри в 2006 году. Ее основная цель – помощь африканским детям с диагнозом ВИЧ.

Кубок Sentebale Polo Cup имеет решающее значение для получения средств, необходимых для помощи нуждающимся, и я очень рад, что могу поддержать Sentebale как лично, так и финансово, посредством отдельного пожертвования. Наша миссия – удовлетворение самых насущных потребностей больных детей в южной части Африки, оказание им доступа к жизненно важным медицинским услугам и получению необходимой помощи, – заявил принц.Вместе с Гарри на поле вчера играл титулованный игрок в поло Начо Фигерас, который давно дружит с принцем и носит почетное звание амбассадора Sentebale.

Начо Фигерас и принц Гарри

Как сообщают иностранные СМИ, супруга принца Меган Маркл на матче не присутствовала, а осталась дома с детьми – 2-летним Арчи Харрисоном и двухмесячной Лилибет Дианой, которую не так давно родители впервые показали публике.

Напомним, в июле стало известно, что вслед за своей супругой герцог Сассекский готовится издать свою первую книгу, которая будет посвящена его собственной жизни. Первым об этом сообщил Page Six со ссылкой на издательство Penguin Random House и основанный принцем Гарри и Меган Маркл благотворительный фонд Archewell на своих официальных страницах в сети. В анонсах сказано, что младший внук королевы Елизаветы II “впервые откровенно и подробно расскажет о своей жизни – опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые сформировали его как личность”.