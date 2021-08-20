Мнение: Будет ли Майдан наоборот

Я, кстати, тут подумал – так, в порядке бреда: а что, если в Кремле потихоньку вызрела некая группировка, которая готовится перехватить власть, опираясь на КПРФ и используя результаты выборов как повод? Потому что комми в последнее время ведут себя намного более “отвязанно”, чем обычно. Первыми встали на отчетливо антивакцинаторские рельсы – а это уже гарантия поддержки более чем половиной населения; оседлали тему “отмены пенсионной реформы” – тоже абсолютно беспроигрышная позиция. Имеют реально популярных “в народе” лидеров – того же Грудинина, Платошкина, Бондаренко “Колю” из Саратова (1,5 млн. подписчиков в Ютубе – немало!). Складывается ощущение, что в этой кампании они все время опережают Кириенко и его апешников на шаг.

Кто бы это могли быть? Ну уж точно не кириенковцы – остатки недобитых “системных либералов”. Силовики, скорее всего. Или армия. Будет у нас “майдан наоборот” – ведь именно коммунистов будут “обирать” при “подсчете голосов” (если так можно назвать предстоящую процедуру) в пользу, понятно, ЕР. Почему комми? А больше просто некого. Все “либералы” полностью разгромлены и посажены, в крайнем случае – выдавлены за границу. Фактически поляну зачистили… именно под комми.

Все более-менее опытные политтехнологи знакомы с ситуацией (я, во всяком случае, сталкивался не раз) – насколько трудно “загнать” электорат под ТВОЕГО кандидата, если он непопулярен. Ты вроде выбиваешь его более популярных противников одного за другим – всякий раз думая, что теперь-то людям уже некуда деваться, им ПРИДЕТСЯ голосовать за “нашего” (остались ведь одни идиоты!) Но нет, нифига; электорат, прямо как какая-то упрямая масса с собственной волей, не хочет “перетекать” туда, куда ты ее гонишь. Люди взамен утраченного выбирают себе иного кумира – лишь бы не твоего.

Именно в таких ситуациях, кстати, у нормального политтехнолога рождается уважение к электорату, а некоторые вообще только в этих моментах прозревают: черт, а ведь эта бессмысленная масса по-своему разумна, у нее есть своя воля и какие-то зачатки понимания своих интересов!

Некоторые после такого даже начинают электорат любить – искренней и беззаветной любовью истинного зоолога. Но не все, конечно. Есть абсолютно бездушные и черствые люди – таким в науку путь заказан.