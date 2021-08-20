 

Мнение: Будет ли Майдан наоборот

20.08.2021, 14:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Я, кстати, тут подумал – так, в порядке бреда: а что, если в Кремле потихоньку вызрела некая группировка, которая готовится перехватить власть, опираясь на КПРФ и используя результаты выборов как повод? Потому что комми в последнее время ведут себя намного более “отвязанно”, чем обычно. Первыми встали на отчетливо антивакцинаторские рельсы – а это уже гарантия поддержки более чем половиной населения; оседлали тему “отмены пенсионной реформы” – тоже абсолютно беспроигрышная позиция. Имеют реально популярных “в народе” лидеров – того же Грудинина, Платошкина, Бондаренко “Колю” из Саратова (1,5 млн. подписчиков в Ютубе – немало!). Складывается ощущение, что в этой кампании они все время опережают Кириенко и его апешников на шаг.

Кто бы это могли быть? Ну уж точно не кириенковцы – остатки недобитых “системных либералов”. Силовики, скорее всего. Или армия. Будет у нас “майдан наоборот” – ведь именно коммунистов будут “обирать” при “подсчете голосов” (если так можно назвать предстоящую процедуру) в пользу, понятно, ЕР. Почему комми? А больше просто некого. Все “либералы” полностью разгромлены и посажены, в крайнем случае – выдавлены за границу. Фактически поляну зачистили… именно под комми.

Все более-менее опытные политтехнологи знакомы с ситуацией (я, во всяком случае, сталкивался не раз) – насколько трудно “загнать” электорат под ТВОЕГО кандидата, если он непопулярен. Ты вроде выбиваешь его более популярных противников одного за другим – всякий раз думая, что теперь-то людям уже некуда деваться, им ПРИДЕТСЯ голосовать за “нашего” (остались ведь одни идиоты!) Но нет, нифига; электорат, прямо как какая-то упрямая масса с собственной волей, не хочет “перетекать” туда, куда ты ее гонишь. Люди взамен утраченного выбирают себе иного кумира – лишь бы не твоего.

Именно в таких ситуациях, кстати, у нормального политтехнолога рождается уважение к электорату, а некоторые вообще только в этих моментах прозревают: черт, а ведь эта бессмысленная масса по-своему разумна, у нее есть своя воля и какие-то зачатки понимания своих интересов!

Некоторые после такого даже начинают электорат любить – искренней и беззаветной любовью истинного зоолога. Но не все, конечно. Есть абсолютно бездушные и черствые люди – таким в науку путь заказан.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / В Подмосковье мужчина убил знакомого и закопал его труп из-за долга в 1,5 млн рублей

24.04 / «Чикагский Вестник» №19: Образование как оружие

26.03 / Мнение: Переселение бездомных в деревню, сбор мелочи у населения и налог на донаты

28.09 / В московском метро возобновили жесткий масочный режим

23.05 / Мнение: Нажористые цикады, грибозамещение и триумф тепличных комплексов

18.05 / Названы основные причины развития депрессии

04.06 / Если любите высокие каблуки: практикуйте эти пять простых движений, чтобы избежать проблем с ногами

15.12 / Мнение: Куда деваются не ставшие к 35 годам начальниками люди?

27.06 / Xiaomi и Redmi запустили программу по замене за 7 долларов аккумуляторов на старых смартфонах

12.10 / Когда закончится вторая волна коронавируса: данные Роспотребнадзора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика