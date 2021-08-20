 

Боевики на Донбассе начнут военные сборы в День Независимости Украины – разведка

20.08.2021, 14:06, Новости дня
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По данным разведки, командование Вооруженных сил РФ направляет основные усилия на поддержку и наращивание готовности соединений и частей боевиков в Донецке и Луганске.

В частности, на Донбассе завершается подготовка к собранию с военнообязанными запаса, проведение которых предусматривается с 24-го по 28 августа.

Кроме того, завершается развертывание палаточных городков для размещения боевиков и подготовка пунктов приема личного состава и техники.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2174126126062431

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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