 

Сорок фильмов, созданных за 30 лет. В Киеве пройдет фестиваль “Кинобукет”

20.08.2021, 14:06, Новости дня
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Кинопоказы фестиваля “Кинобукет” будут проходить с 28 августа по 1 сентября в 19.00 и 22.00 в “Софии Киевской”.

40 картин разобьют на 10 “кинобукетов”. Среди них можно будет увидеть “Топор” (1995) Владимира Тихого, “Между теней” (2019) Александра Стоколенко, “Против солнца” (2004) и “Сумерки” (2013) Валентина Васяновича, “Мама умерла в субботу на кухне” (2009) Максима Васяновича, “Мандрагору” (2014) Марыси Никитюк, “Путники” Игоря Стрембицкого, “Шел трамвай девятый номер” Степана Коваля и многие другие.

“Тема фестиваля – “Мы. Между прошлым и будущим”, и мы собрали фильмы, которые были сделаны за 30 лет независимости Украины. Это короткие фильмы, которые получили награды престижных мировых фестивалей и начали путешествовать”, – рассказал программный директор фестиваля Владимир Войтенко. 

После кинопоказов можно будет пообщаться с авторами фильмов и кинодеятелями.

Помимо кинопоказов, с 27 августа по 2 сентября на Bouquet Kyiv Stage в “Софии Киевской” можно будет наблюдать музыкальные коллаборации и художественные эксперименты на шести различных локациях, в том числе, музыкальной, театральной выставочной, детской площадках.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно по ссылке.

Контекст:

Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage был основан в 2018 году  в Киеве. Традиционно проходит в последние дни лета в саду заповедника “София Киевская”. Сочетает музыку, визуальное искусство, кино, театр, литературу, балет и фэшн. Ежегодно более трети программы составляют зарубежные учасники.

Организаторы фестиваля – культурный центр “Дом Мастер Класс” и национальный заповедник “София Киевская”. Вход на события фестиваля свободный, нужно оплатить только входной билет на территорию заповедника (125 грн – полный, 60 грн – льготный).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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