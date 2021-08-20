Британские врачи назвали шесть «незаметных» признаков инсульта

Люди, пережившие инсульт, зачастую проживают жизнь с множеством осложнений после кровоизлияния в мозг, а для некоторых это заканчивается смертью. Опасное состояние, как считают многие, может проявляться рядом симптомов, однако британские врачи уверяют, что инсульт может протекать и с малозаметными признаками.

Первым таким признаком стало опущение века либо губ. Эти явления могут быстро проходить, однако считаются «первым звоночком» для обращения в больницу из-за риска мини-инсульта, или транзиторной ишемической атаки. Данное состояние при отсутствии лечения чревато появлением обширного инсульта в будущем.

Также к малозаметным признакам относят головокружение, тошноту, потерю равновесия, невнятную речь, головную боль и чувство онемения. Обратиться к врачу следует и людям, у которых наблюдаются случаи, когда человек не может поднять руку, улыбнуться или пошевелить губами, речь становится спутанной, а человек с отрешенным взглядом не понимает, о чем ему говорят. Также стоит обращать внимание на внезапную слабость, онемение рук, ног, ступней с одной стороны тела.

Источник: www.medikforum.ru