 

Британские врачи назвали шесть «незаметных» признаков инсульта

20.08.2021, 14:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Люди, пережившие инсульт, зачастую проживают жизнь с множеством осложнений после кровоизлияния в мозг, а для некоторых это заканчивается смертью. Опасное состояние, как считают многие, может проявляться рядом симптомов, однако британские врачи уверяют, что инсульт может протекать и с малозаметными признаками.
Первым таким признаком стало опущение века либо губ. Эти явления могут быстро проходить, однако считаются «первым звоночком» для обращения в больницу из-за риска мини-инсульта, или транзиторной ишемической атаки. Данное состояние при отсутствии лечения чревато появлением обширного инсульта в будущем.

Также к малозаметным признакам относят головокружение, тошноту, потерю равновесия, невнятную речь, головную боль и чувство онемения. Обратиться к врачу следует и людям, у которых наблюдаются случаи, когда человек не может поднять руку, улыбнуться или пошевелить губами, речь становится спутанной, а человек с отрешенным взглядом не понимает, о чем ему говорят. Также стоит обращать внимание на внезапную слабость, онемение рук, ног, ступней с одной стороны тела.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.04 / Эксперты: Стирка одежды после покупки исключит риск заражения кожными заболеваниями

24.07 / Мнение: Почему Украину перекрыли рекламой?

21.07 / “Королева времени”: Леди Гага в откровенном наряде похвасталась ультрадорогими часами

13.10 / Скандалы: Рустам Тарико развел водку и банк

18.11 / Даша Жукова поделилась новым снимком со свадьбы со Ставросом Ниархосом

05.04 / Мнение: Операции США на Украине. Весна-осень 2014.

16.06 / Победители реалити-шоу от партии “Новые люди” потратят призовые на покупку квартир малоимущим

22.10 / Два поселка засыпало пеплом на Камчатке

04.08 / Три поколения: Гвинет Пэлтроу обсудила уход за собой с матерью Блайт и дочерью Эппл

21.02 / Россиянам рассказали о мерах профилактики птичьего гриппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика