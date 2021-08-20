В России начались продажи Huawei Nova 8 дешевле, чем в Китае

Продажи Huawei Nova 8В стартовали в России, при этом ценник на аппарат оказался дешевле, чем в Китае. Меньшая стоимость объясняется другими характеристиками устройства.

Новый смартфон привезла на глобальный рынок китайская корпорация Huawei. Nova 8 получил актуальное техническое оснащение и приемлемый для многих ценник. При этом для российских потребителей он обойдется даже дешевле, чем в Китае. Так, если покупатели в Поднебесной будут платить за обладание девайсом сумму, эквивалентную 505 долларам США, или 37,5 тысяч рублей, то россиянам он обойдется в 35 тысяч рублей, что соответствует примерно 470 долларам. Однако такая скидка будет действовать только для первых покупателей, далее стоимость поднимут до 40 тысяч рублей.

При этом, как отмечают эксперты, стоит учесть, что более доступный аппарат отличается от китайского варианта также своими техническими характеристиками. Так, в Huawei Nova 8, продающемся в КНР, установлена однокристальная восьмиядерная мобильная система Kirin 985. Российская же модель оборудована менее продуктивным и быстрым процессором Kirin 820E. Дополняет ее 8-гигабайтный модуль оперативной памяти, а для хранения любого рода данных предусмотрен флэш-накопитель вместительностью 128 гигабайт. Гаджет получил при этом стильный и привлекательный дизайн с панелями корпуса, выполненными в светло-розовом цвете.

OLED-дисплей Huawei Nova 8 получил диагональ на 6,57 дюймов и разрешение Full HD+(2340 х 1080 точек). Частота обновления изображений на нем достигает 90 Герц, а вверху посредине экрана в вырезе размещена 32-мегапиксельный фото-видео-сенсор. Блок основной камеры, расположенный в вертикально ориентированном закругленном модуле, содержит пару объективов по 2 мегапикселя, а также датчики на 8 и 64 миллиона пикселей. Автономность смартфону придает аккумулятор объемом 3800 мА•ч, поддерживающий быструю 66-ваттную зарядку. Также стоит отметить, что оболочка EMUI 12, установленная в устройстве, основана не на фирменной операционной системе Harmonyа, а на ОС Android. Однако покупателям аппарата не доступны приложения и сервисы от Google, чтобы загрузить необходимые программы придется пользоваться AppGallery.

Источник: style.rbc.ru