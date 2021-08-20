Отчим Владислава Галкина недосчитался 8 миллионов после смерти приемного сына

Владислав Галкин умер 11 лет назад, официальная причина смерти – проблемы с сердцем. Несмотря на это, отчим актера Борис Галкин уверен, что его приемного сына убили, так как после кончины он недосчитался 8 миллионов, а в записной книжке имелись номера «врагов».

Своими мыслями артист поделился во время шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Галкин уверен, что мотивом убийства стали деньги, ведь актер незадолго до смерти получил большую сумму, которую планировал потратить на ремонт жилья. Также отчим Галкина пояснил о недоверии к невестке, которая после смерти мужа продала квартиру и пропала. После этого отношения Дарьи Михайловой и родных Галкина прекратились, однако отчим артиста не собирается осуждать ее, считая это делом Господа.

Галкин-младший после себя оставил наследство в размере 8 миллионов, однако после похорон деньги исчезли, поэтому семейство пережило серьезный удар. Герой шоу затронул тему и о возможных внебрачных детях приемного сына. Он отметил, что «такие ласточки прилетали», однако подробностями делиться не стал. Сам Борис Галкин был четыре раза женат, но настоящее счастье обрел с женой Инной Разумихиной. Именно она подарила ему наследницу Анну, которая стала единственным родным ребенком артиста.

Источник: www.starhit.ru