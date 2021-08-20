От получения независимости до инвестиций в экономику: как развивались отношения Мозамбика с Россией

Дипломатические отношения с Мозамбиком Москва начала еще во времена Советского Союза в 1960-х годах до обретения независимости африканской страной. В отличие от других мировых держав, которые были, в основном, заинтересованных в использовании природных ресурсов, СССР поддерживал движение народного освобождения, выступавшего за выход из-под колониального влияния Португалии.

Советские власти не просто поставляли оружие местным военным, Москва, используя дипломатические каналы, добивалась международного признания этой страны. Усилиями советских дипломатов в 1963 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию о применении санкций против Португалии, которая всячески противодействовала отделению колонии.

Установление дипотношений

Независимость была получена 25 июня 1975 года. Эта дата стала одним из самых важных праздников в стране. Символично, что этот праздник совпадает с днем установления дипломатических отношений между СССР и Мозамбиком. Отношения между двумя странами продолжили укрепляться после получения независимости. Москва отправляла в африканскую страну геологов, врачей, специалистов по промышленному рыболовству, а также преподавателей вузов, чтобы поделиться знаниями с местными жителями. СССР сыграл значительную роль в формировании систем образования и здравоохранения африканской республики.

С распадом СССР, уровень сотрудничества государств заметно снизился по понятным причинам. С 1990-х годов, Мозамбик развивал партнерские отношения с рядом стран, среди которых США, Китая, Бразилии, ЮАР, Индия, ОАЭ и государства Европейского Союза. С момента обнаружения месторождений газа возле побережья страны, западные «партнеры» начали проявлять все больше активности в отношении африканской страны. Французская компания Total развернула строительство СПГ-завода в Мозамбике, несмотря на протесты местного населения.

Европейцы, а также США рассчитывают получить доступ к природным ресурсам африканской республики. Для этого были оборудованы площадки для добычи нефти и газа. Некоторые эксперты полагают, что неприкрытый интерес Запада к этой стране может быть причиной того кризиса, который наблюдается сейчас.

Так, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявлял, что рост террористической угрозы в Мозамбике может быть связан с американскими интересами в этой стране.

Возрождение сотрудничества

Несмотря на определенный спад в отношениях с Москвой, с начала 2000-х годов наметилась четкая тенденция на возрождение плодотворного сотрудничества. Россия постепенно восстановила партнерские отношения, основанные на взаимовыгодных условиях, с развивающимися африканскими странами.

В 2019 году саммит Россия – Африка собрал в Сочи почти всех руководителей стран африканского континента, включая Мозамбик. Россия приступила к последовательной реализации крупных экономических проектов в этой стране в различных областях. Российские инвесторы помогли в строительстве горно-обогатительного комплекса по добыче, первичной очистке и экспорту титано-циркониевого сырья в Пебане. Также Москва оказала поддержку в защите суверенитета страны, наряду с подготовкой специалистов для армии.

Борьба с ИГ

Как отмечается в материале Magazineindependente, сейчас ситуация в Мозамбике осложняется нестабильностью и проблемами с безопасностью в некоторых регионах. Кризис в северной провинции Кабу-Дельгаду, вызванный атаками боевиков ИГ (запрещено в РФ), тормозит развитие всей страны.

Россия, по мнению журналистов, готова внести свой вклад в повышение уровня безопасности Мозамбика и поделиться опытом, накопленным в Сирии, а также в Центральноафриканской Республике. Россияне могут помочь взять под контроль территории, ранее занятые вооруженными группами.

Российские специалисты уже показали свою эффективность в этой стране. Перед выборами 2019 года именно российским силам, среди которых, по слухам, были бойцы «ЧВК Вагнера», удалось стабилизировать ситуацию в провинции Кабу-Дельгаду, которая подвергалась атакам исламистов.

После ухода русских из Мозамбика ситуация начала резко ухудшаться, боевики захватили город Пальма и продолжают укреплять свои позиции в северных районах, а неподготовленная мозамбикская армия несет серьезные потери как среди личного состава, так и в военной технике, которую в ходе атак забирают себе радикалы.

Сотрудничество между Россией и Мозамбиком принесет немалую пользу африканской стране, уверены эксперты местного информационного агентства. Комплексный подход и взаимовыгодное сотрудничество имеет большое значение для населения. Политика, основанная на принципах невмешательства во внутренние дела суверенных государств, выгодно отличают Москву от западных государств, преследующих собственные экономические интересы.