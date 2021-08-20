 

Последний визит: о чем поговорят Путин и Меркель в Москве

20.08.2021, 13:58, Разное
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На повестке у политиков обсуждение двусторонних отношений и ситуация на международной арене. Об этом сообщили в Кремле.

В немецком правительстве отметили, что главной темой станет строительство газопровода “Северный поток – 2”, ситуация в Донбассе, а также обострение в Афганистане и Белоруссии.

Также Ангела Меркель планирует после переговоров возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Эксперты считают, что это будет последний визит Меркель в Москву на посту канцлера ФРГ, так как она занимает его уже 16 лет. Уже осенью она оставит эту должность.

В сентябре в Германии состоятся выборы в бундестаг, в которых Меркель не планирует участвовать. Канцлер намерена поговорить с российским руководством до того, как посетит Киев 22 августа.

Напомним, Ангела Меркель прилетала в российскую столицу в январе прошлого года. Стоит отметить, что двусторонние переговоры по линии Москва-Берлин всегда имели большое значение не только для России и Германии, но и для стабильности всей Европы.

“Это важная встреча, поскольку Германия является для России ключевым партнером в Западной Европе”, – приводит RT слова замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова.

Напомним, переговоры Меркель и Путина пройдут 20 августа в Кремле. Изначально не планировалось подписание никаких официальных документов.



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