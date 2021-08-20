 

Тренер сборной РФ по синхронному плаванию раскритиковала работу диджея на Олимпиаде

20.08.2021, 13:54, Новости дня
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Ошибки диджея на Олимпийских играх в Токио во время соревнований по синхронному плаванию не стоит воспринимать как диверсию против российской команды, это обычное головотяпство, сообщила главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

На Играх в Токио во время выступлений российского дуэта Светлана Ромашина / Светлана Колесниченко дважды произошла накладка с музыкой.

«Но это ни в коем случае не диверсия. Поначалу у нас, конечно, была мысль о том, что это опять все сделано против русских. Но после ошибки с украинской командой стало понятно, что это обыкновенная невнимательность и головотяпство», – передает ТАСС слова Покроовской.

Ошибки допустил итальянский диджей, он же допустил накладку с музыкой во время Игр 2004 года в Афинах. «Он уже больной человек, у которого уже, видимо, мысли о своем здоровье, – отметила Покровская. – Он всегда отличался некоторой неорганизованностью».

«У нас есть человек, который без ошибок отработал много международных соревнований, все были за него, но есть регламент о том, что русских и так слишком много. Если бы была другая страна, разрешили бы и это количество, тем более что речь идет о функции, где национальность не имеет значения», – отметила она.

Покровская заявила, что ответственность за эти инциденты несет глава технического комитета Международной федерации плавания (FINA). «За нашего Никиту Белоусова были многие страны, у него проблем не было. И тут, как мне кажется, сказалась политика. Кто-то любит и обожает Россию, кто-то русофоб, это уже человеческий фактор. И это обидно», – сказала она.

Ранее диджея в Братиславе уволили из-за включения на матче КХЛ гимна СССР.



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