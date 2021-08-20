Путин и Меркель начали переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

В рамках переговоров Путин заявил, что у сторон много вопросов, которые требуют обсуждения лично. По его словам, этот визит канцлера ФРГ не только прощальный, но и наполненный конструктивом.

Президент также назвал Германию одним из основных партнеров для России. Он указал, что товарооборот между Россией и ФРГ увеличился в два раза, несмотря на спад в экономике, передает РИА «Новости».

Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф, передает ТАСС.

После протокольной части переговоры продолжатся за закрытыми дверями. В ходе встречи, как уточнили в Кремле, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Предыдущий визит Меркель в Москву состоялся в январе 2020 года.