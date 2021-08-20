 

Тральщик «Георгий Курбатов» вошел в состав ВМФ России

20.08.2021, 13:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Корабль противоминной обороны (ПМО) «Георгий Курбатов» вошел в состав флота, торжественная церемония первого подъема военно-морского флага прошла в Балтийске, сообщили в пресс-службе флота.

«20 августа в полдень в Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага Российской Федерации на новейшем корабле ПМО «Георгий Курбатов» проекта 12700, построенном для ВМФ на судостроительном заводе «Средне-Невский судостроительный завод», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. «Георгий Курбатов» пополнил минно-тральные силы ВМФ РФ в рамках программы по их переоснащению.

В церемонии приняли участие начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Сергей Липилин, генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Виктор Чирков, военнослужащие Балтийской военно-морской базы, личный состав нового корабля. «Георгий Курбатов» войдет в состав 68-й бригады охраны водного района Черноморского флота.

В пресс-службе отметили, что новый корабль ПМО успешно выполнил весь комплекс испытаний, в том числе государственных, в морских полигонах Балтийского флота. Из Балтийска корабль отправится к месту постоянного базирования, сказали в пресс-службе, не уточняя дату начала межфлотского перехода.

Корабли ПМО проекта 12700 предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми так называемыми умными морскими минами, которые корабли этого проекта способны обнаружить как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узла, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Корабли ПМО данного проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

«Георгий Курбатов» был заложен весной 2015 года. Первоначально спуск этого корабля на воду был намечен на 2016 год, однако позднее его перенесли на 2018 год. Задержка строительства тральщика связана с пожаром, который произошел в начале июня 2016 года. По данным спасателей, горела внутренняя обшивка корабля на площади 600 квадратных метров.

Напомним, в сентябре 2020 года тральщик «Георгий Курбатов» спустили на воду в Петербурге.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Курс гривны к доллару и евро снижается

18.07 / “Нет любви”. В сети обсуждают новое совместное фото Каменских и Потапа

10.08 / Сотрудников ЦИК Белоруссии пришлось эвакуировать из Дома правительства

03.12 / Илларионов: Дурицкая весьма откровенно, учитывая опасения, назвала тех, кто, по ее мнению, убил Бориса Немцова

19.10 / В итальянской деревне живут всего два человека. Они соблюдают строгий масочный режим и держат дистанцию

25.08 / Собственники TikTok подали иск на администрацию Трампа

11.06 / В РФ снижены цены на умные браслеты и часы Honor

15.11 / Додон проголосовал за «взвешенную внешнюю политику» Молдавии

15.08 / Посольство США сообщило об обстрелах аэропорта Кабула

24.08 / Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика