 

Девушка вязала свое платье в метро и закончила за день до торжества: результат выглядит роскошно, хоть и не по классике (фото)

20.08.2021, 13:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дизайнер и пользовательница TikTok Эстер Эндрюс вручную связала для себя свадебное платье. Оно выглядит очень необычно и сильно отличается от классических свадебных образов. Но самое удивительное в этой истории то, что девушка вязала наряд в метро Нью-Йорка по пути на работу.

Платье мечты

Эстер не зря работает дизайнером. У нее самобытный стиль, свой свадебный образ она продумала до мельчайших деталей. Платье молодой невесты было украшено небольшими красными помидорами в соответствии со свадебной тематикой. «Вдохновением послужил космический пират, который наткнулся на томатный сад», – сказала Эстер.

Девушка также сшила наряд для своего жениха, напоминающий костюм космонавта, и колготки ручной работы, которые выглядели как звездное небо. Вот фотография образа невесты.

Выглядит очень необычно, но зато этот наряд точно запомнится молодым и гостям на всю жизнь! Кого-то могут смутить черные колготки, но темный цвет в данном случае совсем не выглядит мрачным пятном на фоне светлого наряда. Звездное небо, которое символизируют колготки, – это романтичная деталь, в которую Эстер и ее избранник вкладывают особый смысл. Возможно, их опыт послужит вдохновением для других пар.

Кропотливый процесс

Вся эта история началась с желания Эстер Эндрюс сшить для себя свадебное платье. Но девушка понимала, что у нее нет на это свободного времени, так как она трудится полный рабочий день. Вместо того чтобы сдаться, она решила вязать по дороге на работу и с работы. За те девять месяцев, в течение которых она трудилась над своим нарядом, ее наверняка запомнили многие пассажиры нью-йоркского метро.

Большая часть платья была выполнена из трикотажа. Как только каждая отдельная часть была готова, ее соединяли с другими деталями. Последний стежок был сделан накануне свадьбы. Эстер рассказала, что на ее наряд ушло около 6 километров пряжи из мохера.

Популярность в TikTok

Пользователи TikTok были очарованы этой историей. Они восхитились оригинальностью девушки и преданностью своему платью, которое отражает ее яркую индивидуальность. Многие называют этот момент «милым, креативным и веселым».

Молодой муж Эстер не мог упустить возможность прокомментировать видео. Он написал, что ему очень повезло с женой, а также уверил пользователей TikTok, что они не знают и половины истории.

Видео стало популярным и всего за неделю набрало более полумиллиона просмотров и более тысячи комментариев от пользователей, которых очаровала красивая и оригинальная история.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / Мнение: Атака на Перл-Харбор в цвете

05.05 / Инфекционист Глебов составил ТОП заблуждений о лечении коронавируса

24.09 / Выучить наизусть: главный онколог Минздрава о том, как избежать беды

03.06 / Опубликовано видео с НЛО, зафиксированных радарами военного корабля США

19.10 / Мнение: “Северное направление” турецкой политики

12.06 / Загадка мертвого туриста в лесу, который с переломанными костями сложил из тяжелых бревен знак SOS

01.02 / Ученые выявили связь между группой крови и темпераментом у мужчин

13.05 / В Подмосковье установили мировой рекорд по силовому экстриму

20.01 / Массово накручивают ботов: в соцсетях появились фейковые группы в поддержку Навального

18.01 / Рудковская назвала 8-летнего сына «Плюшкиным» из-за заваленной игрушками комнаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика