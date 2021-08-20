Пять услуг салонов красоты, которые давно вышли из моды. Но наши женщины все еще тратят на них свои деньги

Ничто не вечно, особенно мода, которая меняется каждый год: одни тренды уходят, на их место приходят другие. Мода не обходит стороной и бьюти-тренды. Некоторые салонные процедуры, популярные еще не так давно, уже вышли из моды, но женщины по-прежнему продолжают платить за них деньги мастерам.

На какие услуги уже не нужно тратиться? О них – далее.

Наращивание ногтей

Современная мода за натуральность! Это правило все ярче прослеживается во всем, от волос до кончиков пальцев.

Яркий, вызывающий маникюр и длинные ногти больше не в моде — не нужно бежать к мастеру за наращиванием. Тем более не стоит просить у него ногти ярче и картинку как можно заметнее (и Боже упаси платить за стразы на ногтях — это вообще уже прошлый век).

Но никто и не говорит, что нужно перестать следить за ногтями. Сейчас в моде короткие ногти, покрытые каким-нибудь естественным оттенком. Более того, на покрытии вообще можно сэкономить — делайте в салоне просто маникюр, а дома покрывайте пластины бесцветным лаком.

Мелирование

Яркое, выразительное мелирование, когда на русых волосах отчетливо видны светлые полоски, уже давным-давно покинуло список трендов. Но даже в крупных городах некоторые женщины по-прежнему отдают сотни и тысячи за такое окрашивание. Выйдя из салона, они выглядят так, будто застряли где-то на границе 80-90-х годов.

Современная мода диктует правило: чем естественнее цвет волос, тем лучше. Цветовые переходы — это круто, но только в том случае, если они плавные. Такое окрашивание смотрится очень благородно и дорого (если, конечно, сделано хорошим мастером).

Татуаж бровей

Не так давно женщины одна за другой ходили в салоны красоты за татуажем бровей. Мастера рисовали на их лицах тонкие полосочки, которые должны были придавать изящность чертам лица. Быть может, когда-то это действительно смотрелось очень круто, но времена сильно изменились.

На смену тонким бровям пришли широкие: кто-то рисовал их краской, а кто-то знатно рисковал, делая татуаж. И эта тенденция тоже канула в Лету.

Современная мода не признает ни тонкие, ни толстые брови — и то, и другое смотрится слишком навязчиво. Хотите татуаж — выбирайте такого мастера, который отлично работает в технике пудрового нанесения. Такие брови смотрятся естественно. А вообще сегодня лучше полностью отказаться от татуажа бровей — отдайте предпочтение долговременной укладке.

Наращивание ресниц

Наращенные кукольные ресницы сегодня выдают не роскошную, а провинциальную девушку, так что не стоит тратить на них свои деньги.

Современные модницы отдают предпочтение ламинированию ресниц. Процедура позволяет не только иметь на лице эффект нанесенного макияжа постоянно, но и ухаживать за ресницами.

Татуировки

Мелкие татуировки, о которых еще не так давно мечтали миллионы людей разного возраста, уже тоже неактуальны — не нужно идти за ними в салон.

Скоро и большие, заметные “рукава” тоже выйдут из моды. Что будут делать те, кто успел выкинуть за них по несколько сотен тысяч, непонятно.

Не забывайте, что все сегодняшние модные тенденции рано или поздно тоже уйдут в небытие. Так что, если уж и хотите изменить свою внешность, делайте это так, чтобы потом преображение можно было легко исправить. И никакого постоянства!