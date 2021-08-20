Подруга принцесс Евгении и Беатрис модель Пикси Гелдоф стала мамой

30-летняя британская модель и певица Пикси Гелдоф и 32-летний британский барабанщик Джордж Барнетт из группы The New Puritans впервые стали родителями. В распоряжение издания Daily Mail попали фотографии папарацци, на которых молодые родители прогуливаются по улицам в районе Западного Лондона с коляской и собакой по кличке Бастер. Когда точно малыш (или малышка) появился на свет, не известно, так как Пикси в Instagram никаких заявлений не делала.

Модель официально не подтверждала факт своей беременности, лишь 9 июля она опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой видна тень ее изменившейся фигуры. Пикси и Джордж женаты с 2017 года. Пышная свадьба состоялась на испанском острове Майорка. Среди гостей были Гарри Стайлс, Ник Гримшоу и Луи Томлинсон, а в роли подружек невесты выступили британские модели Алекса Чанг и Дейзи Лоу.

Пикси Гелдоф – популярная личность в британских светских кругах. Она явлется третьей дочерью сэра Боба Гелдофа (известного также как лидер ирландской панк-рок группы The Boomtown Rats, которая распалась в 1986 году) и телеведущей Паулы Йейтс.

Свою модельную карьеру девушка начала в 2008 году, снявшись для обложки британского журнала Tatler. За эти годы Пикси была лицом таких рекламных компаний как Levi’s, Diesel, Henry Holland, Razzle, Agent Provocateur, Loewe и Jeremy Scott. Также она является активным борцом за природу и экологию, в частности, выступает против тестирования бьюти-средств на животных.

Гелдоф и Барнетт также дружат с членами британской королевской семьи, в частности, с дочерьми принца Эндрю – принцессой Беатрис и принцессой Евгенией. Супруги даже были на свадьбе Евгении и Джека Бруксбэнка, которая прошла в часовне Святого Георгия 12 октября 2018 года.

Пикси Гелдоф и Джордж Барнетт на свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, октябрь 2018 года Принцесса Евгения и Пикси Гелдоф, июнь 2013 года Принцесса Беатрис и Пикси Гелдоф, декабрь 2013 года Лаклан Уотсон, Пикси Гелдоф, Алекса Чанг, Рита Ора и Рэффи Кэссиди на показе Miu Miu, октябрь 2019 года