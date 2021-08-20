 

Мнение: Мой плакат “Они пилили”

20.08.2021, 13:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Увы! Сегодня передали, что по всей Ивановской области местные коммунисты снимают/демонтируют баннеры “Они пилили, а мы будем сажать”. Снимают, несмотря на то, что до конца выборной кампании еще месяц. Видать, переполошились “кураторы”, да не в области, а как бы и не в Москве.
Я не слишком расстроился: в конце концов, чудо уже то, что они столько провисели – месяц! У всех на виду! Это по-настоящему круто.
И еще – забавная деталь: если вы введете в Яндекс.Картинки запрос “плакат Они пилили а мы будем сажать” – Яндекс эту картинку… вообще не выдаст. Просто – нет такой! Будет куча самых разных, но этой – нет.
А вот в гугле – по точно такому же запросу – несколько фоток вылезают сразу. Цензура-с!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / Омские врачи разрешили перевезти Навального в немецкую клинику

11.11 / В Армении рассказали о планах Эрдогана: Хочет доминировать на Кавказе

02.11 / Развод в день рождения: Ольга Кабо рассталась с мужем после 11 лет брака

09.06 / Родители должны укреплять доверие детей, разговаривая с ними: как помочь ребенку быть менее застенчивым и уверенно общаться с друзьями

14.09 / В Госдуме России предложили сажать за оскорбление властей Белоруссии

16.12 / Мнение: Рядовой Шамсутдинов ждет приговора

25.01 / Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады “Я – профессионал”

05.05 / В Госдуме составили список требований к «настоящему» россиянину

17.11 / Скандалы: У «Транснефти» свой Карманов

22.02 / Эксперты определили обязательные для термообработки продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика