Мнение: Мой плакат “Они пилили”

Увы! Сегодня передали, что по всей Ивановской области местные коммунисты снимают/демонтируют баннеры “Они пилили, а мы будем сажать”. Снимают, несмотря на то, что до конца выборной кампании еще месяц. Видать, переполошились “кураторы”, да не в области, а как бы и не в Москве.

Я не слишком расстроился: в конце концов, чудо уже то, что они столько провисели – месяц! У всех на виду! Это по-настоящему круто.

И еще – забавная деталь: если вы введете в Яндекс.Картинки запрос “плакат Они пилили а мы будем сажать” – Яндекс эту картинку… вообще не выдаст. Просто – нет такой! Будет куча самых разных, но этой – нет.

А вот в гугле – по точно такому же запросу – несколько фоток вылезают сразу. Цензура-с!