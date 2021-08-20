Основными инструментами для деоккупации Крыма украинцы считают усиление санкций против РФ и повышение уровня благосостояния в Украине – опрос

46,4% опрошенных считают, что для возвращения Крыма нужно повышать уровень благосостояния в Украине, что привлечет жителей оккупированного полуострова.

Также среди инструментов, которые помогут вернуть Крым, украинцы называли усиление ВСУ для подготовки операции по освобождению полуострова (27,9%), изоляцию Крыма (12,9%) и нормализацию отношений с РФ путем переговоров (12,1%).

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 2019 респондентов методом интервью “лицом к лицу” по месту их жительства. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса, 43% украинцев считают, что в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима Украина инициировала создание нового консультативного и координационного формата – Крымская платформа. Ее главной целью является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский “несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках”, в частности в ходе саммита стран “Нормандской четверки” в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”. По информации СМИ, РФ пыталась сорвать саммит, вплоть до того, что шантажировала участников.

Участие в саммите подтвердили 44 страны и организации, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 августа. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также в саммите примет участие президент Евросовета Шарль Мишель.

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