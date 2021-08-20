Врач Сарванова назвала последствия герпеса для здоровья

«Простуда» на губах вызвана обострением герпетической инфекции, хотя многие считают это состояние безобидным. Об опасности недуга и последствиях для здоровья пояснила Светлана Серванова, заведующая отделом комплексных программ детского населения ГБУЗ «ВРЦОЗ и МП».

По словам Сервановой, герпес является бомбой замедленного действия, на сегодняшний день выявлено около 200 разновидностей вируса. Патоген один из самых крупных по размеру и самый распространенный. Передаваться вирусная инфекция может воздушно-капельным путем, во время родов от матери к ребенку, во время трансплантации органов и переливания крови и при непосредственном контакте. Зачастую первичное заражение происходит в детском возрасте, протекая практически бессимптомно, но после выздоровления вирус остается в организме, выжидая подходящей ситуации для «атаки». К таким факторам относится переохлаждение, перегрев или снижение иммунной защиты.

В настоящее время количество носителей вируса стремительно растет, а смертность от заболевания находится на втором месте после гепатита с показателем в 15,8%. Если человек периодически сталкивается с высыпаниями на губах, то, вероятно, у него вирус герпеса первого типа. Опасность заключается в рисках развития болезни Альцгеймера из-за формирования амилоидных бляшек. Лечение предусматривает использование противовирусной мази, однако наиболее эффективным станет прием специальных препаратов внутрь. Врач отмечает, что положительный результат удастся достичь исключительно в случаях, когда лекарство попадет в организм в период до трех часов с момента появления зуда. Защититься от вируса можно только поддерживая здоровье организма, ведь в настоящее время уничтожить патоген в теле невозможно.

Что касается второго типа инфекции, то он появляется после сильного стресса, болезни или усталости. К такому типу недуга относится и ветряная оспа, которая, несмотря на мнение о безопасном течении, может стать причиной смерти. Четвертый тип герпеса переносят 90% населения планеты. Обычно он никак себя не проявляет, человек может даже не догадываться о его существовании в организме, однако в некоторых случаях вирус провоцирует появление инфекционного мононуклеоза или острой респираторной инфекции. Существует еще один тип герпеса – цитомегаловирус, он живет в слюне, сперме, моче и слезах. Данный тип особо опасен для беременных, становясь причиной появления тяжелых врожденных уродств, выкидышей и мертворождений.

Людям, которые в течение полугода постоянно испытывают четыре симптома из нижеперечисленных, стоит пройти обследование. К таковым относятся бессонница, сонливость в дневное время, головная боль, перепады настроения, частые инфекции, аллергия, проблемы с памятью, раздражительность, увеличение лимфоузлов, боль в мышцах. Помимо поддержания здоровья организма, врач рекомендует защищаться от вирусов с помощью прививок. В настоящее время их эффективность составляет от 70 до 100%. Врач отметила, что сейчас стали популярны высказывания против вакцин, хотя их зачастую озвучивают люди без медицинского образования, не разбирающиеся в данном вопросе. Она уверяет, что такие мнения нелепы, а вакцина в ряде случаев помогает не только защититься от инфекции, но даже спасти жизнь.

Источник: vv-34.ru