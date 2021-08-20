 

Из-за сладостей, диеты и нехватки воды кожа может постареть раньше времени

20.08.2021, 13:10, Разное
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Названы причины возможного старения кожи раньше времени. Как оказалось, к таким последствиям могут привести увлечение сладостями, недостаток воды и даже диеты.
Правильное питание имеет огромное значение не только для стабильной работы органов и систем. Также важен рацион и для состояния кожи, ее молодости и упругости. Как оказалось, под «прицел» возрастных изменений попадают, прежде всего, приверженцы десертов и неправильного питания. Однако в списке кандидатов на преждевременное старение есть и те, кто употребляет мало воды, и даже лица, увлекающиеся диетами.

Ускорение возрастных изменений дермы зависит от множества разнообразных факторов. Но главными причинами этого исследователи считают такие процессы, происходящие в организме. В первую очередь, это взаимодействие глюкозы и белков, из-за которых начинается деградация коллагена и эластина. Вследствие этого ухудшается состояние кожи. Так же действует и дефицит влаги, при недостатке воды в рационе стареет не только кожа, но и сам организм начинает работать значительно хуже.

Опасно для внешности и соблюдение чрезмерно строгих диет, при которых организм страдает от недополученных веществ. Они тоже оказывают отрицательное влияние на производство коллагена, отвечающего за упругость, эластичность и регенерацию кожных покровов. Для того, чтобы дольше оставаться молодыми, необходимо придерживаться полноценного питания, чтобы обогащать дерму всеми витаминами и микроэлементами.

Источник: rsport.ria.ru



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