 

Седокова о достоинствах своих возлюбленных: «Я не знаю, что такое маленькие писюндрики!»

20.08.2021, 13:10, Разное
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Анна Седокова часто откровенничает с фанатами о своей личной жизни. На днях она призналась, что у избранников никогда не было «маленьких писюндриков».
Певица рассказала, что в жизни ей всегда везло с мужчинами, а последний супруг не стал исключением. «К сожалению, я не была никогда знакома с такой проблемой, как маленькие писюндрики», – разоткровенничалась звезда.

Седокова в настоящее время замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. Не так давно фанаты забеспокоились об их отношениях, так как певица написала в одном их постов, что устала и «поломалась». Она не хочет больше делиться деталями своей личной жизни, а все, что ей хочется демонстрировать армии поклонников, – это музыка. Как позже выяснилось, данный пост появился в честь песни «Привыкаю» из нового альбома, а благодаря ему Седокова захотела поделиться своими мыслями о настоящем времени и ситуации с пристальным вниманием публики к количеству лайков и фолловеров на ее странице в соцсети. Отношения с Тиммой, по словам певицы, не всегда идеальные, так как она «любит выносить мозг своему мужчине», однако в целом у них все хорошо.

Источник: www.starhit.ru



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