Рейтинг “Единой России” вырос до максимальных месячных значений

20 августа Фонд “Общественное мнение” обнародовал результаты крайнего еженедельного всероссийского опроса. По данным социологического исследования, рейтинг партии “Единая Россия” достиг отметки в 30%. Этот показатель является максимальным месячным значением.

Опрос общественного мнения проводился с 13 по 15 августа в 207 населенных пунктах 73 субъектов России. Специалисты спрашивали у граждан, за какую партию они намерены проголосовать на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ. Всего в исследовании ФОМ приняли участие 3000 человек.

На первом месте в опросе оказалась “Единая России”, набравшая 30% голосов. Второе место заняла КПРФ с результатом 13%. Третье место досталось ЛДПР – ей отдают предпочтение 10% россиян. Замыкает рейтинг партия “Справедливая Россия – За правду” (6%). 8% опрошенных намерены голосовать за другие партии. Еще 13% респондентов заявили о нежелании участвовать в парламентских выборах. 2% участников опроса планируют испортить бюллетень. 19% россиян затруднились дать ответ.

Кроме того, респонденты в целом положительно оценили работу президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина. Глава государства получил 57% одобрения россиян, а премьер-министр – 41%.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут по всей стране 19 сентября 2021 года. Однако у москвичей есть возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании с 17 по 19 сентября на портале mos.ru.