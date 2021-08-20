 

Рейтинг “Единой России” вырос до максимальных месячных значений

20.08.2021, 13:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

20 августа Фонд “Общественное мнение” обнародовал результаты крайнего еженедельного всероссийского опроса. По данным социологического исследования, рейтинг партии “Единая Россия” достиг отметки в 30%. Этот показатель является максимальным месячным значением.

Опрос общественного мнения проводился с 13 по 15 августа в 207 населенных пунктах 73 субъектов России. Специалисты спрашивали у граждан, за какую партию они намерены проголосовать на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ. Всего в исследовании ФОМ приняли участие 3000 человек.

На первом месте в опросе оказалась “Единая России”, набравшая 30% голосов. Второе место заняла КПРФ с результатом 13%. Третье место досталось ЛДПР – ей отдают предпочтение 10% россиян. Замыкает рейтинг партия “Справедливая Россия – За правду” (6%). 8% опрошенных намерены голосовать за другие партии. Еще 13% респондентов заявили о нежелании участвовать в парламентских выборах. 2% участников опроса планируют испортить бюллетень. 19% россиян затруднились дать ответ.

Кроме того, респонденты в целом положительно оценили работу президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина. Глава государства получил 57% одобрения россиян, а премьер-министр – 41%.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут по всей стране 19 сентября 2021 года. Однако у москвичей есть возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании с 17 по 19 сентября на портале mos.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Врач рассказала о способах избавиться от отеков

14.11 / Лекарство от рассеянного склероза может способствовать выздоровлению от COVID-19

30.04 / Мнение: Письмо: “Быть полезной обществу”

21.03 / Под Псковом найдены останки древних тиктокеров

01.09 / Самые дешевые новые автомобили в России в сентябре 2020 года

28.11 / Русскоязычные СМИ Германии

17.06 / В Томске мужчина с ножом и пистолетом напал на росгвардейцев

28.07 / Скандалы: Не на тех поставил

17.04 / Карбалевич объяснил возросшую потребность Белоруссии в российской поддержке: Позиции Лукашенко ослабли

19.11 / Мнение: 44 дня войны и ее итоги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика