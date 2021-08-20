В Кремле раскрыли детали визита Меркель в Москву

Встреча президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель не предполагает подписание документов, сообщили в Кремле.

«Формат визита не предполагает подписания документов», – сказали в Кремле, передает РИА «Новости».

В ходе встречи, как уточнили в Кремле, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В то же время пресс-служба правительства Германии сообщила, что центральными темами разговора с президентом Путиным станут двусторонние отношения, борьба с пандемией, а также такие актуальные международные вопросы, как ситуация в Афганистане или реализация минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Предыдущий визит Меркель в Москву состоялся в январе 2020 года.