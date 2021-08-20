Талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула для афганцев

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) блокируют доступ в аэропорт Кабула и стараются не пускать в него граждан страны, информирует телеканал Al Arabiya.

По его информации, талибы препятствуют проникновению в воздушную гавань в основном афганцам, желающим покинуть страну. Радикалы выставляют свои патрули в нескольких километрах от воздушной гавани столицы Афганистана, передает ТАСС.

Между тем утром в пятницу самолет компании «Пакистанские международные авиалинии» эвакуировал около 350 человек в Исламабад. Позде в Кабуле приземлился еще один рейс из Пакистана для эвакуации афганцев и иностранных граждан, работавших в международных организациях.

Обстановка в аэропорту Кабула остается по-прежнему напряженной. Улететь из страны, по сообщениям СМИ, пытаются тысячи человек. Американские военные обеспечивают порядок в воздушной гавани, ранее им пришлось делать предупредительные выстрелы. Люди цепляются за шасси и фюзеляж самолетов, чтобы покинуть Кабул. По информации талибов и представителей НАТО, в результате этих инцидентов погибли не менее 12 человек.

Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.