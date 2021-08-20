Мнение: Отдать свой голос, или нет…, вот в чём вопрос!

ЦИК РФ определил порядок, в котором партии будут располагаться в бюллетене на выборах в Госдуму-2021.

Теперь возникает закономерный вопрос, пойду ли я голосовать, или не пойду, а если пойду, то за кого я отдам свой голос.

Учитывая что в этом пространстве лжи предостаточно и ею торгуют кому не лень, желание голосовать сразу отпадает.

Хочу сразу расставить точки над I, всё что будет сказано ниже является моим субъективным оценочным суждением и неким предположением, не более.

Итак, человек отказывается участвовать в этом маскараде…, слово какое-то непонятное, перефразирую, в хороводе.

Это его гражданская позиция, да, он аполитичен, инертен, не верит уже даже восходу Солнца, не видит достойных людей в списке предоставленных уродцев, и исходит из позиции Пилата: Царство истины никогда не настанет, оно неприступно.

Этот человек понимает, что автократия ни когда не посещает эти заманухи, они рассчитаны исключительно для дураков, а вся предоставленная в этом балагане так называемая оппозиция (КПРФ, ЛДПР, Эссеры), это и есть часть этой зловонной системы. Он понимает что эти выборы в любом случае будут сфальсифицированные, но ни одна из системных партий не заявит о непризнании этих выборов.

Голоса отданные за них, это голоса отданные системе.

Плюсом ко всему этому этот человек прекрасно понимает, что все оставшиеся “низкоприсевшие” недопартии допущенные к этому хороводу выполняют заранее предопределенное действо, мечутся между ног имитируя “демократию”, мечтая при этом с дуру проскочить проходной 5% барьер.

Это если крупно и с дуру повезет, а если нет, то согласно закону о выборах переподчинить отданные им голоса в пользу победителя этого шабаша.

Согласитесь, упрекнуть этого человека не в чем.

Другой человек, идя на эти бессмысленные с рациональной точки зрения выборы, и внутренне осознавая это, внутренне меняется, а значит он способен менять реальность. Почему я так считаю, вернёмся к этому позже, а пока рассмотрим ещё одну группу лиц, которая всегда ходит на эти хороводы стадом, и давайте заметим, делает этому хороводу двадцатилетний легитимный вид.

Это так называемый бюджетный люд, который за предоставленный стульчик и корочку хлеба с маслом готов отдать свою душу хоть черту, абы только его стульчик утром стоял на прежнем месте. Вот это уже стадо без какой-либо гражданской позиции, это люди стойла.

Вот здесь, наверно, пришло время задать самый главный вопрос:

Что ты делаешь, почему, и во имя чего ты это делаешь!

Внутренние мотивы значительно важнее поступков, они их и определяют.

Внутренний мотив важен если вы идете на этот хоровод из-за какой-то идеи, принципиальной для вас, и которая не противоречит вашим принципам, это нормальный человеческий поступок.

Если вы идете как стадо баранов и вас гонят на выборы, и вы туда идете , вы стадо баранов, и это просто животный поступок.

Поэтому нет утвердительной оценки в том, ходить или не ходить на выборы, хорошо это или плохо.

Вопрос в другом, что вами руководит когда вы отказываетесь идти на выборы, или вы идете на них.

Это очень принципиальный момент.

Если вы идете на них во имя идеи, или не идете во имя идеи : Честь вам и хвала!

А вот если вы идете как стадо, шагают бараны в ряд, бьют барабаны…

Ладно, опустим этих баранов, перейдем к главному, пойду ли на выборы я, и какая мотивация будет мною двигать.

Зная что стадо баранов в любом случае будет ключевым звеном этого хоровода, и от его явочного состава и приоритета голосования будет решаться жизнь страны, придется идти и разбавлять эту компанию в ином, можно сказать в протестном направлении, только политическими и гражданскими действиями, иного пути нет.

Как сказал однажды Мао Дзе Дун : Стол не сдвинется, пока его не передвинут.

А передвигают стол не рассуждениями, а действиями.

Итак, как же расставить приоритеты 19 сентября 2021 года.

Ни в коем случае не буду голосовать за “Единую Россию”, это первое, власть должна быть сменяемая, в противном случае мы будем обречены на ещё большую стагнацию и …, даже не хочется говорить на эту тему.

Выбираю партию, которая мне ближе по духу, возможно даже такой партии нет, или она на сегодня малоизвестная, и у неё нет шансов пройти в парламент, и если она не проходит, её голоса будут засчитаны “Единой России”.

Согласен, не выход и необходимо сделать рациональный выбор.

Остается третье, отдавать свой голос за человека (партию), которая мне наиболее симпатична, опять же это сопряжено с выбором: плохим, очень плохим, и неприемлемым.

В любом случае придется делать выбор наименьшего зла.

Голосовать только в воскресенье, и лучше во второй половине дня.

Сразу отвечу, почему буду идти в этом направлении, надоела оскотинившаяся жизнь, наплевательское отношение власти к собственным гражданам.

Уже давно внутренне сложилось ощущение, что мы для неё являемся холопами, не более, и не менее.

А из холопов необходимо выдавливать всё до капли, и без остатка.

Самое противное последнего времени, это отношение к старикам, их просто-напросто ввели в разряд социального балласта.

И что самоё чудовищное, это государство сформировало в обществе садистскую атмосферу, где люди друг-друга презирают, третируют, делают зло и причиняют боль.

И это всё во многом, по крайней мере результат той политики, которую проводит нынешняя власть.

И она рада тому, что мы свою агрессию направляем друг против друга, а не против настоящих виновников положения вещей.

Хотите пример свежего сегодняшнего противостояния?

Без вопросов, это прекрасно выстроенное разногласие во взаимоотношении людей в обществе, сотворенное ими в противоречии: Прививочники, и антирпививочники.

Ну и подтверждением всего этого будут комментарии к этому материалу…, возможно будут, а может быть и нет.

А вообще-то эта тема не совсем легка, но нести её необходимо.

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