Мнение: Пришло время перераспределять



О планах КПК провести перераспределение доходов в обществе в интересах всеобщего процветания.

Основной посыл – богатые должны платить больше, бедные – меньше.

Пришло время перераспределять

Председатель Си Цзиньпин направил жесткое послание богачам страны: пришло время перераспределить их чрезмерные состояния.

На заседании Центрального комитета партии по финансово-экономическим вопросам Си Цзиньпин подчеркнул, что “всеобщее процветание” должно стать основной чертой модернизации в Китае.

Вчерашнее совещание наметило провести “разумную корректировку чрезмерных доходов” и поощрять группы с высокими доходами и компании отдавать больше обществу.

В то же время правительство улучшит образование и даст возможность большему числу людей стать процветающими, с целью создания общества с большим средним классом и немногими чрезвычайно богатыми или крайне бедными.

Политики также поклялись “очистить и регулировать необоснованные доходы, исправить порядок распределения доходов и решительно искоренить незаконные доходы”.

Китай уже имеет довольно высокие ставки подоходного налога для самых богатых. Это включает в себя максимальную ставку подоходного налога в размере 45% для тех, кто зарабатывает более 960 000 юаней (150 000 долларов) в год в качестве заработной платы, в то время как максимальная ставка облагаемого налогом личного дохода от частного бизнеса составляет 35%. Между тем ставка корпоративного налога составляет 25%, хотя некоторые технологические предприятия имеют право на льготную ставку в 15%.

Предстоящие шаги могут включать в себя отмену льготной налоговой ставки для интернет-компаний. Некоторые китайские технологические магнаты, включая генерального директора гиганта по доставке продуктов питания Meituan, уже пожертвовали миллиарды долларов на благотворительность.

Однако в попытке умерить беспокойство, которое вызовут эти меры, участники встречи также подтвердили ценность идеи позволить некоторым людям стать богаче других, ссылаясь на речь китайского лидера Дэн Сяопина 1978 года, которая положила начало открытости экономики Китая.

https://qz.com/2049109/xi-jinping-just-sent-a-bleak-message-to-chinas-super-rich/ – цинк

Возможные меры китайского правительство по сокращению неравенства.

Налог на недвижимость и наследство, ключевой способ остановить увеличение разрыва в богатстве.

Как считает Ши Чжэнвэнь, профессор Китайского Университета политологии и права, соотношение прямых и косвенных налогов в Китае составляет примерно 3:7.

Косвенные налоги, в основном добавляемые к ценам на сырьевые товары, в конечном счете являются бременем для потребителей, поэтому фактическое налоговое бремя богатых ниже, чем у бедных, что приводит к растущему неравенству в богатстве.

Необходимо увеличить прямые налоги и сократить косвенные, что также является текущим направлением налоговой реформы Китая. Снижение доли косвенных налогов будет способствовать облегчению бремени на предприятия.

Богатые люди часто имеют несколько домов, поэтому необходим дополнительный налог на недвижимость. Обычные люди, как правило, имеют только один или два дома, поэтому они, возможно, не должны платить налог на имущество. Такой налог мог бы помочь в распределении доходов, а также регулировать цены на рынке жилья. Ши также предложил ввести налог на наследство, который в некоторых странах взимается в размере до 50 процентов. Налог играет важную роль в регулировании распределения богатства и поощрении молодых людей к самообеспечению. В настоящее время в Китае нет налога на наследство, и он не был включен в законодательную повестку дня Всекитайского собрания народных представителей.

Китай будет продвигаться вперед с дальнейшим реформированием своей налоговой системы и увеличением доли прямых налогов для достижения цели общего процветания всех людей к 2035 году, сказал Ши.

https://www.yicaiglobal.com/news/china-needs-property-inheritance-taxes-to-realize-common-prosperity-expert-says

Подобные амбициозные планы подпитываются результатами успеха предшествующей кампании по искоренению крайней бедности, которая позволила вытащить из крайней нищеты десятки миллионов человек.

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