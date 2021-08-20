Мнение: Как регулируют цены при капитализме

Уже древние евреи знали, что власти не должны мешать торговцам ставить цены по своему усмотрению. Власти должны только проверять весы и ёмкости, чтобы ведро зерна, купленное у одного торговца, было в точности равно ведру, купленному у другого торговца.

В Талмуде есть история про регуляцию цен:

https://republic.ru/posts/2104521

В трактате Бава Батра говорится следующее: инспекторы должны отвечать за проверку точности веса и длины, но не за цены. Никакого контроля за ценами, никакого инспектирования цен.

Правитель назначал инспекторов, которые проверяли веса и меры, и устанавливал цену. И сказал Самуил некоему человеку по имени Рог: пойди и скажи им, что инспекторов надо назначать для того, чтобы они проверяли точность веса и длины, но не цены. Этот Рог пошел и сказал инспекторам, что они должны проверять и вес, и меру, и цену. Тогда Самуил сказал ему: как тебя зовут? Рог? Так вот пусть теперь рог вырастет у тебя меж глаз. И со временем рог действительно вырос у него меж глаз. Самуил был очень зол – ему это виделось серьезным отступлением от того, что он велел сказать. Поэтому у Рога и вырос рог меж глаз, а история называется историей о единороге.

Действительно, когда цены устанавливаются директивно, в приказном порядке, возможны три варианта развития событий.

1. Если государственные цены выше рыночных, покупатели страдают, так как могли бы покупать те же товары дешевле.

2. Если государственные цены соответствуют рыночным, ничего не происходит, разве что торговцы тратят больше ресурсов на бюрократию.

3. Если государственные цены ниже рыночных, на рынке начинается дефицит, появляются очереди и спекулянты. Товар становится менее доступен покупателю, так как у цены вырастает невидимая дополнительная часть: или накрутка для спекулянта, который берёт «три цены», или рабочее время, которое надо отстоять в очереди за товаром.

Вместе с тем, хоть цены и нельзя обычно регулировать напрямую, у государства есть богатый арсенал инструментов для работы с рынком. Вот только некоторые способы снизить цены.

1. Разрешить импорт и снизить пошлины, чтобы рынок заполнился дешёвыми импортными товарами.

2. Ограничить экспорт и ввести экспортные пошлины, чтобы экспортёры вынуждены были продавать больше товаров на внутреннем рынке.

3. Снизить налоги на производство и продажу товара, отменить излишнюю бюрократию, за которую, напомню, всегда в конечном итоге платит потребитель.

4. Стимулировать производство товаров при помощи субсидий, госзаказа, социальной рекламы и разнообразных программ поддержки типа выделения земли или помощи в закупке станков.

5. Бороться с монополиями, не допускать завышения цен.

6. Настроить правила игры таким образом, чтобы на рынке можно было конкурировать, не делая излишних вложений в рекламу и покупку мест на полках.

7. Создать систему биржевой торговли, которая позволить производителям и продавцам застраховаться от колебаний цен на сырьё и тому подобных рисков.

8. Убедить банки выдавать производителям кредиты без залога и по умеренным ставкам.

9. Вывести на рынок государственную компанию, которая займёт существенную часть рынка и будет давить на цены, продавая товары по относительно низкой цене.

10. При помощи медиации расшить узкие места: дать возможность участникам разных рынков договориться друг с другом, чтобы не тратить ресурсы на бессмысленную конкуренцию.

Как видите инструментов регулировки цен у государства предостаточно: при желании цены на многие товары и услуги можно сдуть в несколько раз, при этом абсолютно рыночными методами, без прямого насилия над производителями и продавцами.

Конечно, применять эти методы нужно с большой осторожностью, так как каждый из них имеет минусы и противопоказания. Зачастую высокие цены — меньше из зол. К примеру, свободный импорт душит отечественное производство, чересчур доступные кредиты зомбифицируют экономику, а медиация отвлекает ценные управленческие ресурсы.

Правительство можно сравнить с ветеринарным врачом на большой молочной ферме. У хорошего врача есть целый арсенал современных инструментов: от стетоскопа до шприца со скальпелем. У плохого врача в распоряжении ровно один инструмент: водочная клизма.

Водочная клизма, как и ручная установка цен, крайне сомнительный способ вылечить больного. Однако поставить водочную клизму можно за пять минут, при этом собравшиеся вокруг крестьяне будут видеть, что «врач» не мается непонятной ерундой, а решительно проводит манипуляции над коровой. Даже если корова от такого «лечения» вытянет копыта, крестьяне позже будут рассказывать: «вот у нас раньше отличный коновал работал, водочные клизмы ставил, как отец родной для коров был».