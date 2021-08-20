 

Кабачки на зиму. Заморозка овоща, чтобы он не превратился в кашу

20.08.2021, 12:44, Разное
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Конец лета и начало осени – время сбора урожая и, соответственно, снижения цен на свежие овощи в магазинах и на рынках. И, конечно же, каждая хозяйка в это время занимается домашними заготовками на зиму. Как правило, из кабачков готовят овощную икру, салаты, закуски и потом консервируют их.

Между тем, кабачок вполне можно просто заморозить. Этот способ очень удобен, он не требует большого количества времени и особых усилий. Если следовать несложным правилам, то замороженный овощ не превратится в кашу и мало чем будет отличаться от свежего.

Этап первый: нарезка

Отложенные для заморозки овощи нужно тщательно вымыть и обсушить. Если кожица у кабачков грубая, затвердевшая, то овощи следует почистить и только потом приступать к нарезке.

Нарезать кабачки для заморозки можно следующим образом:

крупными кусочками или ломтиками, кружочками;оформить спиральную лапшу используя фигурный нож или специальную насадку в кухонном комбайне.

Лапша из кабачков, нарезанная спирализатором, произведет настоящий фурор на зимнем праздничном столе и отлично заменит традиционную овощную закуску.

Важный момент: перед заморозкой семена и волокнистую мякоть нужно удалить, если только вы не готовите заготовку по особому рецепту, подразумевающему их наличие.

Помимо этого, кабачки можно заморозить целиком, не нарезая и не очищая. Этот способ отлично подойдет тем, у кого имеется большая морозильная камера. Целиком замораживаются овощи небольшого размера. А для фарширования, разумеется, нужно замораживать овощи, разрезанные пополам.

Этап второй: бланширование

Конечно, можно заморозить овощи сразу же после нарезки, сырыми. Но бланширование позволяет замороженным овощам сохранить плотность и визуальную привлекательность. Поэтому, если вы не замораживаете овощи целиком в кожице, их лучше бланшировать.

Бланшировать кусочки кабачков нужно в кипящей воде от 30 до 60 секунд, в зависимости от размера долек. Для обработки овощей идеально подойдет высокая кастрюля с вставкой-шумовкой, такую утварь обычно используют для варки макарон и пельменей.

Вставленная шумовка позволяет мгновенно извлечь продукт из кипящей воды, не трогая кастрюлю. Это очень удобно.

Этап третий: сушка

После бланширования дольки овощей необходимо высушить и только потом их можно будет заморозить.

Кусочки кабачков следует выложить на плотное бумажное полотенце и дождаться, пока влага впитается. Если у вас имеется электрическая панель для сушки продуктов, ею нужно воспользоваться. Также для ускорения процесса сушки можно использовать духовку. Температура электропанели и духовки для сушки должна быть минимальной.

Удаление лишней влаги необходимо для сохранения продукта плотным. Как только кусочки высохнут, остается только одно – разложить кабачки по пакетам и поместить их в морозильную камеру.



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