“Наташа такая одна!” Садальский опроверг слова Никиты Михалкова о том, что нишу Гундаревой в искусстве кто-то сумел занять

28 августа Наталье Гундаревой могло бы исполниться 73 года, но навсегда останется 56. Коллега Стас Садальский посвятил актрисе видео на своем YouTube-канале, где признался, что является почитателем ее таланта. Он снялся вместе с Гундаревой в 6 картинах и считает, что на сцене и в кинематографе подобной уникальной артистки больше нет. На чем основано его убеждение?

Путь в профессию

Уроженка Москвы, Наталья Гундарева родилась в семье инженеров и готовилась стать проектировщицей. Однако в детстве она занималась во Дворце пионеров и очень любила театр. Виктор Павлов (народный артист РФ), который был знаком с девушкой, уговорил ее поступать в Щукинское училище. По его окончании Гундареву взял в театр им. Маяковского Андрей Гончаров, где она прослужила до конца жизни. У актрисы были разные периоды творческой жизни. Поначалу она играла только эпизодические роли, пока в очередь с Татьяной Дорониной не сыграла Липочку в пьесе А. Островского. После этого актрису признала вся творческая Москва, а себя Наталья до последнего часа будет считать, в первую очередь, театральной актрисой.

Для всех своя

В 70-е годы к ней приходит успех и в кинематографе: “Труффальдино из Бергамо”, “Сладкая женщина”, “Вас ожидает гражданка Никанорова”. У актрисы было уникальное качество – зрители ей безоговорочно верили. Для них она сливалась с персонажем, поэтому деревенские видели в ней такую же сельчанку из провинции, как они сами. Просто ей удалось покорить столицу, как Фросе Бурлаковой. Заводчанки считали ее своей, могли окликнуть через всю улицу, обнять, запросто пригласить к себе. Продюсер Малыгин вспоминает, что на съемках в Одессе с актрисой невозможно было пройти по рынку. Продавцы буквально задаривали ее урожаем со своих огородов.

Потрясающая самоотдача

Тот же Малыгин вспоминает, как в жаркий день на съемках Гундаревой стало плохо. Показатели давления зашкаливали – 270/150. Но актриса отказалась от госпитализации, потому что не хотела подводить съемочную группу. Это у нее было в крови. Работа прежде всего. Ради этого она однажды пожертвовала рождением ребенка, а потом всю жизнь страдала. Разве можно поверить, что у сыгравшей в “Однажды 20 лет спустя” многодетную мать Гундаревой никогда не было своих детей?

Ради интересной работы она никогда не отказывала даже начинающим режиссерам, снималась в малобюджетных картинах и, согласившись, никогда не подводила съемочную группу. У нее был самый высокий гонорар, но она не копила денег, тратя их на необходимые вещи и подарки. Могла после съемок оставить рублей 300 и попросить накрыть “поляну” для всех, кто был занят в картине.

Возмущение Садальского

А еще Гундарева была страстная, влюбчивая, доверчивая в отношениях. Но после расставаний никогда не мстила своим бывшим партнерам, не требовала с них денег, которые одалживала. В 1986 году она наконец-то обрела подлинное счастье в браке с коллегой Михаилом Филипповым.

В работе же Гундареву отличало прямодушие, решительность и принципиальность. Ходили слухи, что именно Гундарева последние годы “распределяла” роли в театре. Она не могла позволить, чтобы центральный образ в спектакле играл человек без таланта. Садальский образно говорит о том, что всем своим недоброжелателям и альфонсам актриса “мстила” новыми, гениально сыгранными ролями.

В день ухода из жизни знаменитости актер впервые вышел в прямой эфир нетрезвым. Садальскому стыдно до сих пор, но для него известие о смерти актрисы стало настоящим потрясением. Столько души, страсти, самоотдачи на сцене он не видел больше ни у кого. Когда в программе “Вечерний Ургант” Никита Михалков заявил, что нишу Гундаревой заняла его дочь Анна Михалкова, Садальский даже не стал комментировать. Для него никто не может даже приблизиться к уникальному таланту актрисы:

Наташа такая одна!