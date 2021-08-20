Куча говна – Личное мнение

Главной культурной новостью уходящей недели стала куча говна, наваленная на Болотной набережной в Москве.

Вот, собственно, и она:



Фото: Соцсети

Если вы видите в этом произведении говно, то вы — говно, объяснила Ксения Собчак всем и Максиму Галкину лично.

«Если ты вокруг видишь говно, и во всем видишь говно, и во всех видишь говно, то это проблема явно имеет какое-то отношение к тебе».

И дальше Ксению понесло. Ну, или пронесло, учитывая контекст:

«А не видят они своё сознание лоха,или, если мягче, “ненасмотренного человека”».

В довольно хипстерском месте столицы установили памятник, призванный, как я поняла, духовно обогатить тех, кто там тусуется. У модненьких девочек из Марьиной рощи — носочки цветастые, брючки подвёрнуты. Мальчики, приехавшие на самокатах из Балашихи — да хрен их отличишь от прыщавых девочек с плохой кожей, если бы не ухоженные в барбершопе бороды.

И вот им большую и нежданную радость сделали — кучу говна в бронзе поставили.

Невдалеке пучит глаза Пётр Первый в исполнении Церетелли. Чуть дальше — музейный комплекс Гараж, в котором стоят столы для пинг-понга. Теперь вот — куча говна.

Как там сказала Ксения? Лох тот, кто видит в говне — говно? Интересно, а как назвать тех, кто видит в говне — великое произведение искусства?

Автора кучи, швейцарского художника Урса Фишера, знают исключительно по провокациям. Навалил кучу говна? Провокация удалась.

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Видео: Телеграм

Нормальные люди возмущены. Те, кто считает себя духовной элитой с лобкового места, называют кучу современным искусством, хотя что же тут современного? Говно известно со времён палеолита (находят окаменевшим), а искусство — это всё-таки работы Микеланджело, а не Фишера.



Урс Фишер. Фото: Соцсети

Насматриваться, как советует Собчак Галкину, на кучу говна — занятие по жизни бесперспективное. В психиатрии есть даже такой диагноз, когда люди ковыряют свои экскременты, надеясь найти в них что-то ценное.

Впрочем, если вам показалось, что я выступаю против памятника говну, вы ошиблись. Место выбрано крайне удачно, пусть Ксения и ей подобные насматриваются там в своё удовольствие — им это близко.

А вы что увидели в куче говна?

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