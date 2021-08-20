 

Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга сыграла первую главную роль в кино

20.08.2021, 12:28, Разное
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Актриса Ольга Бодрова, 23-летняя дочь трагически погибшего актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, сыграла свою первую главную роль в кино. Доверить столь сложную задачу молодой артистке, выпускнице прошлого года актерского факультета ГИТИСа, которую недавно приняли в труппу московского театра “Мастерская Петра Фоменко”, решился маститый режиссер Николай Хомерики в своем новом фильме “Море волнуется раз”. Партнерами Ольги по площадке стали более опытные артисты – Андрей Смоляков и Юлия Ауг, а роль ее возлюбленного сыграл Валерий Степанов.

В картине рассказывается история влюбленных Саши в исполнении Ольги Бодровой и Коли, его играет Валерий Степанов. Молодые люди сбегают из города в глухой лес, где живут в старом доме. Вскоре они знакомятся со взрослой супружеской парой, которая напоминает им их самих. Это знакомство, возможно, поможет им разобраться в своих отношениях. Впервые фильм покажут на кинофестивале Кинотавр в Сочи, который в этом году стартует 18 сентября. Его представит съемочная группа, в том числе и Ольга Бодрова.

Ольга Бодрова в фильме “Море волнуется раз…”

Валерий Степанов и Андрей Смоляков

Напомним, что у Сергея Бодрова и его супруги Светланы Михайловой (в последствии Бодровой) двое детей. Младший ребенок – 19-летний Александр занимается музыкой и весной этого года представил публике свой первый рэп-альбом. А Ольга пошла по стопам родителей и стала актрисой. В 2020-м девушка окончила актерский факультет ГИТИСа, курс Леонида Хейфеца, тремя годами раньше снялась в короткометражном фильме Конфронтация, в прошлом году сыграла небольшую роль в картине “Калашников”, но эпизод с ее участием не попал в окончательную версию фильма. В прошлом году Ольга дебютировала на большой сцене в качестве ведущей. Вместе с Юрием Колокольниковым дочь Сергея Бодрова-младшего вела церемонию закрытия кинофестиваля “Зеркало”.

Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов,- поделилась впечатлениями Ольга.

Юрий Колокольников и Ольга Бодрова на закрытии кинофестиваля “Зеркало”

В том же году Ольга вышла замуж. Избранником молодой актрисы стал ее коллега по цеху, 30-летний актер Театра им. Вл. Маяковского и “Самого Доброго театра” Сергей Быстров. Свадьба пары состоялась в июле, на празднике присутствовали самые близкие для них люди, включая маму Ольги, Светлану Бодрову, актрису Полину Агурееву и других.

Ольга Бодрова с друзьями в день своей свадьбы

Светлана Бодрова с детьми

Напомним, отец Ольги, Сергей Бодров-младший, в 2002 году вместе со съемочной группой своего фильма “Связной” погиб в результате схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Все это время мать Ольги и вдова Сергея – известный телевизионный режиссер Светлана Бодрова – отказывалась от интервью и участия в передачах, посвященных мужу. Исключение сделала в 2017 году, дав большое интервью сайту Colta.ru.

Интервью HELLO! c Сергеем Бодровым-старшим – “После трагедии ты не можешь быть счастливым, но ты можешь продолжать работать” – читайте здесь.

Сергей Бодров с сыном Сергеем Бодровым-младшим



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