 

Анастасии Макеевой вызвали скорую помощь из-за переутомления

20.08.2021, 12:16, Разное
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Анастасии Макеевой понадобилась помощь медиков из-за переутомления. Об этом звезда мюзиклов пояснила в Instagram Stories.
Анастасия Макеева опубликовала снимок с кучей лекарств, которые ей выписали врачи. Актриса призналась, что пришлось вызывать скорую, ведь ее самочувствие ухудшилось. «Сегодня все сложно, сил нет, слезы, потеря голоса», – написала звезда, задавшись вопросом, должно ли было так случиться, или воспринимать происходящее, как новое испытание.

Изображение взято с: instagram @makeevan

Изображение взято с: instagram @makeevan
Спустя какое-то время в микроблоге появился снимок, на котором запечатлен арбуз, который купил для жены Роман Мальков. Фанаты принялись успокаивать своего кумира, отметив, что она со всем обязательно справится. Другие же предположили, что недомогание вызвано беременностью, но супруги пока не комментировали данные домыслы.

Источник: www.instagram.com



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