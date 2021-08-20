Ольга Бузова: «Когда мужчина изменяет, женщина из-за стресса заболевает разными недугами»

Ольга Бузова в новом выпуске авторского шоу на «Яндекс.Музыка» затронула тему измен мужчин, беседуя с гостем-ресторатором. Певица считает, что такие события в жизни негативно сказываются на здоровье женщин, которые из-за стресса заболевают разными недугами.

Ресторатор открыто признался, что изменял всем своим возлюбленным и не видит в этом ничего плохого, на что Бузова отреагировала негодованием. По ее словам, когда житель не верен возлюбленной, то она, как минимум, теряет «кусочек самооценки». После этого жительница начинает винить себя, считая, что «что-то недодала партнеру». Это все приводит к сильному стрессу, который, уверена Бузова, становится причиной появления проблем со здоровьем.

Певица призналась, основываясь на личном опыте, что никогда не обвиняла возлюбленных в измене, если на то не было оснований. Сама она всегда хранила верность и никогда не сможет переступить эту черту. Сейчас Бузова полностью уверена в себе, поэтому не позволит будущему избраннику поступать так, как делали до него. Именно поэтому она не считает себя ревнивой. Также ведущая не считает секс самым важным в отношениях, соглашаясь, что он необходим, но не стоит на первом месте для нее. Стоит отметить, что после расставания с Давидом Манукяном Ольга Бузова оказалась в больнице. Причину госпитализации она не раскрывала, но фанаты уверены, что виной всему душевные переживания и тяжелый разрыв после полутора лет отношений.

Также гость шоу заявил, что женщинам после 35 лет нужно найти партнера для жизни, поэтому им может быть даже изменщик, ведь для них это возможность «прыгнуть в последний вагон». Бузова возмутилась этими словами, посчитав это оскорблением в ее адрес. Она ответила собеседнику, что в любом возрасте жительница может найти того единственного, о котором мечтала и который будет достойным спутником жизни.

Источник: www.starhit.ru