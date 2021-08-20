 

«Похожая на ангела» София Ротару в сияющем плиссированном платье произвела фурор в Сочи

20.08.2021, 12:16, Разное
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74-летнюю Софию Ротару в сияющем плиссированном платье на фестивале в Сочи сравнили с ангелом. Артистка произвела фурор благодаря ее эффектной внешности, которую она поддерживает активными видами отдыха в Италии.
В эти дни в Сочи проходит конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Его гостей стала, вместе с другими артистами, легендарная певица София Ротару. 74-летняя звезда произвела настоящий фурор, выйдя на сцену в эффектном образе. Благодаря сияющему плиссированному платью селебрити, как заявили многие эксперты, была похожей на ангела.

Об удачном look-е народной артистки СССР рассказал светский обозреватель Феликс Грозданов. Белоснежное платье Ротару фасона «летучая мышь», который нередко предназначен для сокрытия недостатков фигуры, наоборот, выигрышно подчеркивало ее стройность.

Отличная форма Софии Ротару стала результатом работы над собой, 74-летняя звезда заметно похудела и выглядела свежей и энергичной. Для выступления на открытии «Новой волны» певица прибыла специально из Киева в Сочи. Ее приезд многие поклонники назвали чудом, которое удалось организаторам мероприятия. Причиной этого стало ее нечастое появление на большой сцене, так как артистка предпочитает сейчас участие в корпоративах. Свой отпуск культовая артистка проводила в Италии вместе с семьей сына Руслана Евдокименко. Несмотря на солидный возраст, София Михайловна, как оказалось, с удовольствием совершает велосипедные прогулки.



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