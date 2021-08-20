 

Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки

20.08.2021, 12:10, Разное
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За прошедшие 24 часа, согласно официальной статистике, в России коронавирус выявили у 20 992 человек. ВЫздороветь за этот же срок успели немногим меньше пациентов – 20 351. Летальных исходов зарегистрировано 785.

Больше всего заболевших ковидом традиционно зарегистрировали в Москве – 1925 пациентов, передает Общественная служба новостей. В Санкт-Петербурге число людей, попавших в официальную статистику, составило 1691. 1029 заразившихся выявили в Московской области.

В общей сложности в официальной статистике содержатся сведения о 6 705 523 заразившихся. За все время наблюдений в России выздороветь смогли 5 983 405. Специалисты сообщают о 174 485 летальных исходах.

Эксперты предупреждают, что новый штамм коронвируса может иметь повышенную летальность. Для того, чтобы избежать тяжелого течения болезни необходимо заранее позаботиться о своем здоровье. Речь идет о вакцинации.

При этом массовая прививочная кампания окажет также и глобальный эффект – распространение коронавируса серьезно затормозится. В конечном итоге именно благодаря такому ответственному подходу у людей получится вернуться к привычной жизни.



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