Мнение: Письмо: “Как отпустить, видя, что человек безумно страдает”

Разбирайте самостоятельно, друзья.

Здесь самое главное и интересное – корона Спасательница на авторе.

Опишите, как она устроена, как она выросла и чем она грозит.

osenniylistik

Добрый день, Эволюция!

Пишу к вам с проблемой развода. Мы с мужем подали заявление на развод, через месяц официально он состоится. Вы везде пишете, что самое главное понять, что второму человеку вы не нужны, он вас не любит, это дает возможность от него отцепиться. Но как быть, когда ты знаешь, что ты нужен, тебя любят и развода не хотят? Как в этом случае быть и что делать?

Вместе мы были 3 года, в браке 2 года. Нам почти по 37 лет уже. У мужа второй брак, у меня первый. Детей не получилось, проблемы со здоровьем у мужа, на фоне стресса в последние полгода и у меня начались.

Решение о разводе принял муж. Мы много ссорились в последние полгода, он устал от конфликтов. В последнюю ссору он спросил, что будем делать, я сказала решай сам, как скажешь, так и будет. Он сказал – давай расходиться.

Виноваты оба, я со своей стороны много штурманила, командовала, периодически некрасиво поступала, при ссорах говоря, все, разводимся. Вот, добросалась словами. Он мне это припоминал постоянно. Я перестала постепенно его уважать после каких-то ситуаций. В последнее время я ему постоянно говорила, мы разные, хотим разного, видение семьи, отношений у нас разные, давай как-то договариваться, искать компромиссы. Он отказывался, говорил всегда это у тебя проблемы, у меня все хорошо. Я хочу так, как я хочу. На компромиссы он не соглашался, конфликты решать он тоже не умеет. Его позиция всегда была – переждать, само рассосется. Я никогда не понимала этого, говорила почему если у тебя на работе проблема или конфликт, ты берешь и решаешь ее, ты не говоришь поставщикам и заказчикам – у меня все хорошо, это у вас проблемы? Почему же ты со мной так поступаешь? А в последнюю ссору его вдруг озарило – мы разные! Все! Это конец, выхода нет. А то, что я ему это пыталась донести уже полгода, если не больше, он не слышал.

Его претензия, что я не даю ему свободы, что он должен согласовывать что-то со мной. Нет спонтанности, взял и что-то неожиданно сделал. Я тоже люблю спонтанность, но если ты что-то планируешь, а потом в голове у себя мысленно передумал, ну наверное нужно как минимум сообщить об изменениях. А то на день были одни планы, а я между прочим узнаю, что оказывается совсем другие. И да, я начинаю ругаться, я устала от этого. Его главный вопрос – почему я не могу привести ребенка (от первого брака) к нам домой тогда когда я этого хочу, почему я должен с тобой это согласовывать? Наверное потому что ты живешь не один. Или я чего-то не понимаю. Я ему всегда говорила, зачем тебе вообще была нужна семья, если ты хочешь жить так как-будто живешь один, принимать сам все решения, быть свободным и делать, что захочется? А я тебе кто? Бытовое удобство?

Было много хорошего в браке, и жили достаточно хорошо первые два года. Потом постепенно стало все ухудшаться, много причин было. Два эгоиста по большому счету.

Да, он много делал всего в семье, старался, ни в чем не отказывал, но и с моей стороны было очень много всего тоже сделано. На его претензии, я спрашивала – ну зачем тебе тогда такая плохая жена, найди хорошую. Он всегда говорил – меня все устраивает, все отлично и идеально, когда нет ссор. Ну не бывает в семье без ссор, без конфликтов. А ему нужен именно такой формат.

Когда мы разъехались, перевозили вещи, я периодически не выдерживала, садилась плакала, он тоже ходил глаза тер, когда вещи носили. Потом когда еще привозил вещи мои оставшиеся, был убитый весь, руки губы тряслись. На развод пришел почти такой же, нервный, психованный. Бумаги подписывал резкими движениями и практически швырял их в сторону. Ради чего все это? Я много думала над своими ошибками, написала ему список своих косяков, попросила за них прощения. Писала ему, что не хочу расходиться, разрушать семью. Он отвечал всегда, что все. При этом спрашиваешь когда тогда идем подавать на развод, отвечал некогда ему, спросишь когда вещи заберешь оставшиеся, вообще молчал. Вот только через 2 недели начал нормально отвечать.

Перед разводом я ему позвонила, сказала давай остановимся, не будем рушить семью. Оба хороши, ну подумали, увидели свои ошибки, увидели, что вообще жили неправильно, так не могло больше продолжаться, вот оно все и закончилось. Давай все забудем и начнем с чистого листа, все по-другому. Разрушить-то легко все, а вот построить или сохранить, это непросто. Он категорично отказался, сказал не верит, что будет что-то по-другому, люди не меняются.

Все закончено, я сделала все, что могла. Если нет желания второй стороны что-то менять и сохранять, я ничего не могу сделать. Мои родители, друзья, все время говорили, не соглашайся на развод, не ходи, пусть сам подает и делает все, раз ему это надо. Но тогда получится, что я не сделала никаких выводов из всего этого. Он хотел принимать все решения, вот он его принял. Я могу только принять это его решение и сделать как он хочет. У меня выбора нет. И разводить конфликт из этого я тоже не хочу.

Мне только непонятно как выйти из этого всего, я первую неделю плакала без остановки, вторую неделю злилась на него, было обидно, что человеку важнее оказались его принципы, а не я, не наша семья, не то время, что мы были вместе. Просто одним моментом, он решил так. И это его принцип по жизни, если я что-то решил и сказал, по-другому я не буду делать. Себе сделаю хуже, но из принципа все равно не изменю решение. Забыто все хорошее, забыто сколько я вложила в его ребенка сил (там все сложно, мама вышла второй раз замуж, родился второй ребенок. Первый оказался особо не нужен.). Все неважно.

Я похудела на 2 размера, больше уже некуда, совсем беда будет. Я не могу поверить, что так можно сделать. Да, я понимаю, сама виновата, конфликты перевесили все. Но как отпустить все, видя, что человек не хочет разводиться, что сам безумно страдает. Если бы видеть, что ему все равно, ходит довольный и счастливый, тогда да, все понятно. Но видя страдания с обоих сторон, как отцепиться от него, от надежды, ну могут же два взрослых человека решить проблемы и договориться. Просто не верится во все это, что происходит по-настоящему.

Спасибо.