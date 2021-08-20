 

Мнение: Дозаправка самолета управления E-2D Hawkeye с перспективного дрона заправщика MQ-25

20.08.2021, 12:00, Разное
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Испытания дозаправки в воздухе самолета управления E-2D Hawkeye с помощью перспективного дрона-заправщика MQ-25 T1 (один из модификаций MQ-25 Stingray). Машина делается с акцентом на применение с авианосцев.

Активные поставки серийных машин на флот планируются ближе к середине 20х годов.
На текущий момент изготовлено 2 из 7 намеченных испытательных образцов для флота. Еще два делают для армии.

Источник: Colonel Cassad



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