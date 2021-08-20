Мнение: Дозаправка самолета управления E-2D Hawkeye с перспективного дрона заправщика MQ-25

Испытания дозаправки в воздухе самолета управления E-2D Hawkeye с помощью перспективного дрона-заправщика MQ-25 T1 (один из модификаций MQ-25 Stingray). Машина делается с акцентом на применение с авианосцев.

Активные поставки серийных машин на флот планируются ближе к середине 20х годов.

На текущий момент изготовлено 2 из 7 намеченных испытательных образцов для флота. Еще два делают для армии.

—