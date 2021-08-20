Мнение: Ближайшие полгода

Афганистан и происходящее в нем стали в каком-то смысле информационным подарком, позволив переключить повестку от изрядно утомившего всех ковида и борьбы с ним. Но это совершенно не означает, что всё уже закончилось. Напротив — сделано только полдела, а во многих странах, включая и Россию — еще и до экватора идти и идти. А значит — через не слишком большое время нас снова «перещелкнут» на эту тему. Не для того всё затевалось, чтобы бросить на полпути.

Пандемия и все с ней связанное — это инструмент перевода глобальной системы, которая в своем текущем исполнении является откровенным банкротом, в новое состояние. Точнее, задача стоит разрушить старую систему до невозможности ее восстановления и выстраивание условий для новой, когда переход к «новой нормальности» будет менее затратным, чем возвращение к «старой».

Основная проблема носит во многом психологический характер. На самом деле в обычном, материальном, мире многое останется как есть. Задача заключается в том, чтобы переломить консерватизм коллективной психики и перевести ее на иной уровень, сделав ранее немыслимое допустимым, возможным и даже нормальным. Люди должны принять свой собственный и внешне добровольный отказ от ранее привычных прав и свобод в обмен на безопасность — точнее, то, что теперь будет подразумеваться под этим понятием.

Практический смысл мероприятий под общей вывеской «пандемия» и заключается в психологическом привыкании: теперь все эти внезапные и абсурдные ограничения, маски, паспорта, пропуска в магазины и на транспорт = это навсегда. «Для вашего блага и безопасности». И даже неважно — примете вы это или будете возмущаться. Важно, чтобы вы вошли в эту повестку, приняли правила игры.

Это как с путинскими выборами — неважно, придете ли вы на участок, чтобы зачеркнуть всех, порвать бюллетень или купитесь на призыв голосовать за кого угодно, только не за Единую Россию. Важно, что вы пришли. Обеспечили явку. А значит — вы уже в системе, и играете по ее правилам. А система потом сама нарисует нужный ей результат, а вам оставит чувство глубокого удовлетворения — ну, я же что-то сделал, я боролся! Вы не боролись, вы сделали ровно то, что от вас и ждет система. Она останется с властью и собственностью, а вы — с чувством исполненного долга. Всё честно. Чтобы сломать повестку — нужно выйти из нее, выйти из тех правил, которые вам навязали.

Так и с борьбой с вирусом. Повестка уже задана. Вы можете с пеной у рта доказывать опасность вируса, можете, наоборот, рассказывать про чипы и управление мозгом посредством 5G, можете приводить целые главы из справочников и учебников по вирусологии, иммунологии, слушать умных людей, которые на пальцах разъясняют, что борьба с вирусом в том формате, в котором она идет — бред сивой кобылы. Неважно вообще. Важно, что вы попали в повестку и обсуждаете именно ее. Это и обеспечивает психологическое привыкание к катастрофе. Вы начинаете именно катастрофу воспринимать, как единственную нормальность, а настоящая норма будет уходить все дальше в прошлое, покрываться туманом и забываться. Обрастать своей мифологией и легендами. Так же, как новая нормальность будет формировать свои собственные мифы и легенды народов мира.

Кстати, в локальном измерении это буквально идентично украинскому майдану, когда он создал свои собственные легенды, в рамках которых существуют даже вполне вменяемые украинцы. И неважно, что легенды вообще никак не бьются с реальными событиями — произошел импритинг, запечатление. И все, что не вписывается в него, психологически отбрасывается. Точно такая же ситуация и с обратной стороны — в России тоже создана мифология украинских событий, и теперь она наглухо заменила собой реальность.

В определенном смысле это своеобразные «окна Овертона», последовательные шаги по выстраиванию новой картины мира. Привыкнув к нему, приняв его, человек начинает жить в рамках тех правил и норм, которые заданы этой картиной мира.

Террор, который осуществляется над нашей психикой в течение последних полутора лет — это кризис, созданный проектным образом (и даже неважно, имеет ли сам вирус искусственное происхождение или все было готово к его появлению. В конце концов, на наших глазах уже проходили «учения», на которых отрабатывались нынешние события. И птичий грипп, и свиной, и атипичная пневмония — на локальных уровнях все то, что происходит сейчас, уже происходило тогда. Так что подготовка шла, и шла системно).

Цель кризиса — перевести всех нас в состояние, в котором возврат к старому будет невозможен. По той причине, что мы попросту забудем — а как это. Попутно, конечно, решаются и другие задачи, более приземленного свойства — ограбление среднего класса, к примеру. Кто-то ведь должен оплатить переход к новому счастливому миру. Ограбление среднего класса создает свою повестку, в рамках которой он будет в конечном итоге попросту истреблен в социальном смысле. Что тоже отвечает рамочным условиям «новой нормальности».

Я уже много раз писал и говорил на семинарах — системный кризис, в котором находится текущая глобальная модель экономики и управления, вызвал к жизни целый перечень проектов перехода к новой системе. «Новая нормальность» – это один из нескольких конкурирующих между собой проектов. Часть из них конкурентную борьбу уже проиграла — скажем, проект деления мировой экономики на два глобальных суперкластера (Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнерства) ушел в прошлое. Он проиграл, и «отряд не заметил потери бойца», уходя от павшего дальше. Но так как проблема, вызвавшая появление проектов глобального переустройства, все еще не решена, то ее продолжают решать. Времени на раскачку нет©.

Именно поэтому в ближайшем будущем нас снова ждет обострение пандемийного кризиса. И в глобальном масштабе, и в России. На глобальном уровне нужно будет объяснить — почему массовая вакцинация не сработала. Почему год назад нам всем пели в уши мантру — вот появится вакцина, все уколемся, и вернемся к прежней жизни (ага, именно для возврата к прежней жизни и устроили весь этот кошмар — верим-верим). Всё. Укололись. Но возврата нет, а есть все большее ужесточение. И это нужно обыграть, объяснить и найти новую цель, достигнув которую мы точно победим вирус и все будет хорошо.

Россия, как и другие страны глубокой периферии, до этого этапа не дошла — у нас вакцинация застопорилась. Четверть населения уколота, и достигнуть хотя бы половины — задача, совершенно неподъемная для хилой путинской административной системы с ее террором, насилием и тотальными фальсификациями всего. Поэтому у нас, скорее всего, следующей волной насилия будет продолжение предыдущего сюжета.

В любом случае сейчас — этап релаксации у всех. Промежуточная остановка. Психика должна переварить те изменения, которые уже произошли, принять их, выйти на уровень привыкания, после чего последует новый кризис и новый этап формирования «новой реальности».

Примерно три недели назад я проводил семинар, и мы договорились, что следующий будет уже не теоретическим, где разбираются причины происходящего и цели идущей войны (а по сути, мы как раз и находимся в сценарии мировой войны по целям, задачам и методам), а сугубо практическим — чего ожидать в ближайший примерно год-полтора. Организатор прошлого семинара сказал мне, что к нему пришло очень большое количество вопросов именно на тему ближайших краткосрочных перспектив. Что понятно — люди хотят понять, что их может ожидать прямо вот-вот.

Поэтому 4 сентября я буду проводить следующий семинар, тема которого так и звучит — «Ближайшие полгода». На нем я попробую смоделировать процесс происходящих событий как раз на осень-зиму 21 и весну 22 года. С несколькими вариантами развития и контрольными маркерами, которые позволят определить, куда именно будут разворачиваться процессы. Цель происходящего понятна, но движение к ней инвариантно. Это как вода — она течет по уклону. Если на пути затор — она просто накапливается и пробивает в нем новый путь. Можно ничего не делать, и тогда вода сама найдет дорогу. А можно бульдозером снести самострои (как сейчас происходит в затопленной Анапе) и пробить дорогу воде в нужном направлении.

Собственно, об этом и будет семинар. Я позже еще коснусь вопросов, которые будут на нем, а пока это просто информация. Тема и программа по ссылке https://hs-mentor.ru

Там же, кстати, можно будет оставить организаторам вопросы, которые не вошли в программу, но по теме семинара. Возможно, мы что-то пропустили.

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