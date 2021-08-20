Центробанк выпустил в оборот монету, посвящённую юбилею ГКЧП

Банк России 19 августа 2021 года выпустил в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей “30 лет победы демократических сил России 19-21 августа 1991 года”.

В центре аверса – рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись полукругом: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, обрамлённая с обеих сторон сдвоенными ромбами, под гербом в центре в три строки – надпись: “БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “25 РУБЛЕЙ”, год выпуска: “2021 г.”, справа – товарный знак монетного двора.

На реверсе изображены защитники Белого дома с поднятым государственным флагом Российской Федерации на фоне баррикад на пути к зданию демократического Верховного Совета РСФСР, над ним – надпись “19 – 21 августа” в две строки.

События 19-21 августа 1991 года вошли в новейшую историю страны одной из самых памятных вех. Победа демократических сил в России положила конец тоталитарному режиму в СССР, привела к падению власти КПСС, позволила республикам, входившим в состав Советского Союза, полноправно заявить о своём суверенитете.

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