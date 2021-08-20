 

Жительница Полтавы нашла в туалете своей квартиры удава. Видео

20.08.2021, 11:24, Новости дня
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Владелица квартиры, увидев змею, вызвала спасателей. По словам Рыбалко, в квартире делали ремонт и меняли трубы. 

Спасатели передали змею в Полтавский областной эколого-натуралистический центр. Как сообщила глава учреждения Людмила Брижак, оказалось, что это аргентинский радужный удав. Его поместили в террариум.

Предположительно, змея жила у кого-то дома, но ее хозяева пока не нашлись. Удав останется в натуралистическом центре, будет создавать “видовое разнообразие”, уточнила Брижак. 

Квартира, в которую заполз удав, находится на восьмом этаже. Как именно он мог попасть туда, не уточняется. В июле этого года похожий случай произошел в Австрии, там питон пробрался в туалет соседней квартиры через канализацию.  

ВИДЕОВидео: ІРТ Полтава / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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