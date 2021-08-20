В Киеве стартовала запись на прививку второй дозой вакцины Moderna
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В Международном выставочном центре прививать будут с 25 августа по 8 сентября. Записаться можно по ссылке.
Ревакцинироваться также можно будет и в медучреждениях, запись – по ссылке.
По данным Минздрава, в Украине сделали миллион прививок препаратом Moderna.
Контекст:
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 августа первую дозу вакцины получили 4,97 млн человек, а 2,98 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
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