В Киеве стартовала запись на прививку второй дозой вакцины Moderna

В Международном выставочном центре прививать будут с 25 августа по 8 сентября. Записаться можно по ссылке.

Ревакцинироваться также можно будет и в медучреждениях, запись – по ссылке.

По данным Минздрава, в Украине сделали миллион прививок препаратом Moderna.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 августа первую дозу вакцины получили 4,97 млн человек, а 2,98 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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