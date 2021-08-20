 

“На следующие несколько недель было много планов, но случилось так, как случилось”. Осадчая прокомментировала рождение третьего сына

20.08.2021, 11:24, Новости дня
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“Да, я сегодня должна была быть у вас в гостях. И вообще, на следующие несколько недель было много планов, но случилось так, как случилось, – я должна была быть у вас на диване, а сижу на диване в роддоме”, – рассказала Осадчая.

Она отметила, что с ней и ребенком все хорошо.

“Папа счастлив. Папа с нашим сыном Иваном дома, потому что надо распределять обязанности – я с младшим, а папа – с нашим общим старшим”, – сообщила Осадчая.

По словам Осадчей, они с мужем еще не определились с именем для третьего сына.

“У нас все еще есть несколько вариантов. Это будет точно не на букву “И”, потому что имена на букву “И” в моей голове закончились (имена старших сыновей ведущей начинаются на эту букву. – “ГОРДОН”). Дело в том, что я ждала, что будет девочка – ну, все-таки хотелось. Но потому что у нас третий мальчик, с третьим мужским именем мне немного сложнее, чем в два предыдущих раза. У меня пять вариантов, и я не могу выбрать. Давайте мы определимся и потом огласим наше финальное решение”, – подчеркнула она.

ВИДЕОВидео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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