“Боже, ты великолепна”. 52-летняя Лопес показала голый пресс

“В бежевом”, – написала она.

Лопес позировала в топе, брюках и жакете, а также платье с вырезами в районе талии. Она крупным планом продемонстрировала оголенный пресс.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

“Боже, ты великолепна!” – отметил подписчик peddleandrew.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

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