Андрей Разин назвал причину ухода Аллы Пугачевой со сцены

Андрей Разин назвал причину отказа Аллы Пугачевой выступать на сцене. По словам продюсера группы «Ласковый май», Примадонна завершила карьеру из-за курения.

Соответствующий пост артист опубликовал на персональной странице в Instagram. Примадонна пристрастилась к пагубной привычке еще в 70-х годах прошлого столетия, что постепенно негативно отражалось на ее голосе. В настоящее время голосовые связки супруги Максима Галкина уже не способны издавать таких звуков, как было в молодости певицы.

Также Разин вспомнил о курении Юрия Шатунова, который во время популярности «Ласкового мая» единственный в коллективе мог спокойно выкуривать сигареты, в отличие от других участников группы. Продюсер посоветовал всем артистам отказаться от данной вредной привычки или же не пробовать курить вообще. Он сам никогда не страдал от никотиновой зависимости, так как никогда не курил.

По данным издания «ГлобалМСК», последнее выступление Аллы Пугачевой состоялось в 2019 году во время празднования ее 70-летия. После она заявила о завершении карьеры, а сейчас занимается воспитанием детей Лизы и Гарри, появившихся в браке с шоуменом Максимом Галкиным.